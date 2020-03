Comme annoncé sur son compte Instagram, le centre de l’Université du Minnesota Daniel Oturu pointe vers le prochain Projet NBA, où tous les sites Web spécialisés indiquent que vous serez choisi parmi les 10 premiers postes. Il a été le leader des rebonds et des blocages cette saison dans le Big Ten et son intention est maintenant d’embaucher l’agent. Au total, cette campagne compte en moyenne 20 points, 11 rebonds et 2,6 blocs.

.