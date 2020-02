Daniel Theis a une soirée carrière contre les Wolves avec 25 points, 16 rebonds

Pas de Kemba Walker? Pas de problème – les Boston Celtics ont eu Shaq à son apogée contre les Timberwolves du Minnesota.

Ou du moins, c’est ce que le meneur absent lui-même a plaisanté sur la performance de Daniel Theis en son absence, la carrière de bûcheron allemande a atteint des sommets et des rebonds après avoir atteint les 25 et 16 ans, rapporte Adam Himmelsbach du Boston Globe.

Alors que le produit UConn était gêné par un genou récemment drainé, le natif de Saltzigger est parti à sa place, rejoignant ses coéquipiers Gordon Hayward, Jaylen Brown et Jayson Tatum pour marquer au moins 25 points.

Mais la nuit était autant Theis que quiconque; même Hayward – qui a tiré un grésillant 12 des 17 sur la nuit – a été ici avant.

C’était une expérience nouvelle d’être une force dominante pour le grand homme de 27 ans, et une expérience qu’il a clairement appréciée.

Même un soir où sa propre attaque cliquait, les coéquipiers de Theis ont été élogieux de la manière dont le centre de 6 pieds 8 pouces a également aidé leurs matchs.

“J’obtiens beaucoup de seaux sur les écrans de réglage Theis et les scellés et des trucs comme ça”, a déclaré Tatum (via Tom Westerholm de MassLive). “Je m’assure toujours de dire merci.”

«Je pense que la façon dont il joue convient parfaitement aux autres gars», a déclaré l’entraîneur-chef Brad Stevens.

Après un début un peu maladroit, Theis s’est recentré – et l’explosion de vendredi soir a été le résultat.

Plusieurs dunks dignes d’intérêt ont été déchaînés, et son coéquipier Marcus Smart a rapidement remarqué l’importance pour Theis d’utiliser le pick-and-roll à son avantage pour les produire, exhortant son coéquipier à prendre note de son impact.

“C’était juste un bon jeu pour rouler”, a expliqué Theis. «Notre équipe a fait un excellent travail en me trouvant sur les rouleaux et les passes tardives, et j’ai réussi.»

Hayward, qui a sans doute eu la performance la plus sexy de la nuit, était tout aussi effusif.

“Il est vraiment altruiste, et par là, ça ne passe pas toujours”, a noté le natif de l’Indiana.

«Il abandonne tout simplement son corps avec ses coupes, avec ses écrans, en scellant les gars, ce qui nous permet d’avoir l’air ouvert. Il a une grande sensation pour le jeu, donc il sait où se situer à différents moments dans le temps, que ce soit sur la jante, à demi-roulement ou à éclater. C’est un très bon basketteur. Et c’est juste à cette fin. “

«Défensivement, il a été notre point d’ancrage toute l’année. Il est vraiment bon pour nous », a ajouté le produit Butler.

Theis, qui n’a récolté en moyenne que 8,7 points et 6,4 planches par match cette saison, a tranquillement été l’ancre de l’équipe avec son jeu désintéressé et constamment intense.

Le voir capable de l’intensifier lorsque son numéro est appelé était sans aucune impression impressionnant contre les Wolves.

Bien que nous ne devrions pas nous attendre à ce genre de performance sur le régulier du grand homme allemand étant donné que son rôle a tendance à être plus à l’arrière-plan pour faire le sale boulot qui fait de la place pour ses coéquipiers les plus offensifs, il est également prometteur de voir comment il peut s’adapter à un rôle plus important.

Les Celtics auront besoin de plus de leurs principaux joueurs en séries éliminatoires, et l’équipe vient d’obtenir un point de données impressionnant en leur faveur avec la performance Theis révélée contre le Minnesota.

Recherchez plus d’expérimentation avec Theis dans un rôle plus important contre des adversaires plus faibles pendant le reste de la saison régulière.

Utiliser le joueur de 27 ans comme un outil offensif en dehors de son rôle habituel pourrait être une arme efficace contre des équipes plus rapides comme les Houston Rockets qui sont habituées à défendre les ailes de Boston, ainsi que contre des gros traditionnels plus lents sans la mobilité pour suivre. avec Theis.

