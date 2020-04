Danilo Gallinari dit que Chris Paul a aidé l’Italie à soulager le COVID-19

L’attaquant d’Oklahoma City Thunder, Danilo Gallinari, a écrit une lettre édifiante dans The Players Tribune, remplie d’optimisme et d’un sentiment d’unité.

Gallinari a exprimé ses sentiments de camaraderie et de gratitude dans la lettre à son coéquipier, Chris Paul. Gallinari vient d’Italie, un pays ravagé par le coronavirus. Selon la carte mondiale de Google, l’Italie compte le plus de décès de tous les pays avec plus de 16 000 personnes.

Originaire de la région nord de l’Italie, Gallinari a félicité Paul d’avoir aidé sa région avec soulagement.

«Au-delà de cela, CP et moi nous parlons presque tous les jours. C’est une personne incroyable. Il l’est vraiment. Il y a longtemps, quand les choses ont commencé à mal tourner en Italie, il m’a dit qu’il voulait aider ma région et l’hôpital local, et il a donc fait un certain nombre de choses pour intervenir et donner un coup de main. Je ne le remercierai jamais assez. La nation italienne a un grand, grand ami en Chris Paul, je peux vous en dire beaucoup. C’est vraiment spécial. “

Le coronavirus étant une pandémie mondiale, il était bon de voir les gens se rassembler et s’entraider. Paul est un exemple de la façon dont s’entraider et être positif mènera à traverser une période difficile.

.