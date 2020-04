Danilo Gallinari écrit un essai inspirant sur COVID-19: «Nous l’emporterons»

À bien des égards, le Thunder d’Oklahoma City sera à jamais lié à la nuit où les États-Unis ont apparemment réalisé la gravité de la pandémie de coronavirus qui a mis la vie aux États-Unis à l’arrêt.

Le 11 mars, juste avant de s’incliner contre l’Utah Jazz au Chesapeake Energy Arena, on a appris que Rudy Gobert avait testé présumé positif pour COVID-19, et en un instant, tout a changé.

Dans un essai puissant et inspirant écrit pour The Players’s Tribune, l’attaquant du Thunder Danilo Gallinari a raconté à la première personne une soirée qui, selon lui, a changé le basket pour toujours.

Originaire du nord de l’Italie, bien avant le 11 mars, Gallinari était conscient de la décimation dont la maladie était capable, car son pays d’origine était déjà devenu l’épicentre de ce qui est devenu depuis une crise mondiale. Selon le vétéran de 11 ans, à partir du moment où il a pris la parole avant de donner le coup d’envoi de la nuit fatidique, il savait que quelque chose n’allait pas, car les officiels du jeu étaient blottis à la table du marqueur avec l’entraîneur sportif en chef de l’équipe.

Finalement séquestré et temporairement mis en quarantaine dans les vestiaires de l’équipe, Gallinari se souvient avoir compris que l’annulation du jeu était due à quelque chose en rapport avec le coronavirus avant que la pensée ne semble venir à l’un de ses coéquipiers.

De retour dans les vestiaires, il semblait que nous attendions éternellement pour savoir ce qui se passait. Nous étions tous assis à essayer de prédire ce qui se passait.

Après environ une minute, j’ai pris la parole.

“Les gars,” dis-je, “je suppose que c’est quelque chose lié à ce virus. Le coronavirus.”

Dès que j’ai fini cette phrase, un groupe de joueurs a commencé à me poser des questions. J’étais au milieu du vestiaire, juste en train de répondre aux questions de tout le monde.

Gallinari continue de donner le point de vue déchirant d’une personne dont les amis et la famille ont eu affaire à des êtres chers qui ont contracté la maladie et même à certains qui sont décédés des suites d’une infection. Bien que son père et son frère soient à Denver, sa mère se trouve dans le nord de l’Italie, ce qui inquiète beaucoup la star du basket.

Malgré tout, Gallinari propose une lecture à la fois informative et inspirante, croyant qu’ensemble, la NBA, les États-Unis, l’Italie et le reste du monde l’emporteront finalement dans la lutte.

Donc, pour tout le monde aux États-Unis, ma maison d’adoption, permettez-moi de dire: continuons d’être intelligents et de rester à la maison. Continuez! Nous faisons les bonnes choses maintenant en restant et en prenant toutes les précautions, mais nous devons tous garder une distance sociale afin de pouvoir battre cela ensemble…

Je suis aussi quelqu’un qui aime son pays de tout son cœur et qui connaît de première main la force et la résilience du peuple italien.

Ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment, ce coronavirus? C’est un adversaire redoutable à coup sûr. Mais il est loin d’être aussi fort que nous.

Nous. Volonté. Prévaloir.

Ensemble.

Ayant une perspective unique en tant que joueur de la NBA, membre de l’Oklahoma City Thunder et italien dont le pays a signalé plus de morts que n’importe quel autre dans le monde, Gallinari offre un excellent aperçu.

Plus important encore, il donne de l’espoir.

