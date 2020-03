Danilo Gallinari en faveur de ne pas autoriser les fans lors des matchs

Avec une famille en Italie, l’attaquant d’Oklahoma City Thunder Danilo Gallinari comprend mieux les effets du coronavirus que la plupart des joueurs de la NBA.

D’après ce qu’il a entendu d’Europe, Gallinari a déclaré qu’il serait en faveur de jouer à des jeux sans fans dans l’arène afin d’empêcher la propagation du COVID-19.

“Je suis pour parce que je vois tout ce qui se passe en Europe, pas seulement en Italie”, a déclaré Gallinari dans une vidéo publiée par le journaliste Michael Kinney.

“Les étapes qu’ils ont faites étaient de jouer à des jeux normaux, puis de jouer sans fans et maintenant ils ne jouent pas.”

Mardi, tous les sports en Italie ont été suspendus jusqu’en avril au plus tôt, selon ESPN.

Le match de football mercredi entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund en France se jouera sans fans, selon USA TODAY.

En Espagne, la Liga a annoncé mardi que les matchs se joueraient sans supporters pendant au moins deux semaines, selon le Los Angeles Times. Certains matchs de Ligue des champions auront la même limitation.

Les qualifications pour la Coupe du monde de la Confédération asiatique de football ont été suspendues.

La journée d’ouverture de la ligue japonaise de baseball professionnel Nippon a été reportée à la mi-avril et la cérémonie de remise du flambeau olympique aux organisateurs de 2020 en Grèce prévue pour jeudi sera fermée au public.

«J’espère que nous n’arriverons pas au point où nous ne jouerons plus à des jeux, mais peut-être comme un pas en avant, pour jouer à des jeux sans fans – j’espère que cela n’arrivera pas bien sûr, car jouer sans fans est un énorme changement pour un joueur, mais si quelque chose que la ligue doit faire pour empêcher ce qui se passe en Italie… nous verrons », a déclaré Gallinari.

Gallinari a déclaré qu’il parlait à sa famille en Italie plusieurs fois par jour.

«La vie a changé. Lorsque vous ne pouvez pas sortir de la maison, vous ne pouvez avoir aucun contact avec personne, vous ne pouvez sortir de la maison que si vous le devez – par exemple, aller à l’épicerie », a-t-il déclaré. «Et puis n’avoir aucun contact avec personne. Ma mère et ses frères ne pourront pas voir mes grands-parents en raison de leur âge, ils pourraient être les plus touchés et ne pas être capables de gérer le virus.

“C’est une situation étrange et difficile pour tout le monde.”

Gallinari a déclaré qu’il essayait de communiquer la gravité du virus à ses coéquipiers.

«Ayant cette situation dans mon pays, mon pays même en ce qui concerne les statistiques étant actuellement le pire pays du monde à cause du virus, j’essaie juste de m’assurer que tous mes coéquipiers comprennent la situation et qu’ils se comportent de la bonne manière afin de nous empêcher, mais pas seulement pour nous, aussi d’autres personnes avec lesquelles nous entrons en contact, en particulier les voyages », a-t-il déclaré.

