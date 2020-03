Danilo Gallinari met en garde les États-Unis contre la gestion par l’Italie du coronavirus

Les États-Unis prennent déjà des mesures pour endiguer l’impact du coronavirus – également connu sous le nom de COVID-19 – sur la société américaine. La NBA a fait le bon appel pour suspendre tous ses matchs à venir après que deux joueurs ont été testés positifs pour le coronavirus. L’attaquant du Thunder d’Oklahoma City, Danilo Gallinari, a félicité la ligue pour ses efforts et a appelé le reste du pays à maintenir sa vigilance.

L’attaquant italien a parlé de la gravité de la situation à Marc Stein, du New York Times. Il a dit que les Américains devraient être plus prudents avec leur approche du virus s’ils ne veulent pas se retrouver dans une situation aussi désastreuse que celle de l’Italie.

L’attaquant du Thunder a raconté un avertissement sur la façon dont lui et ses concitoyens italiens n’ont pas pris la pandémie au sérieux et ont fini par devenir le deuxième pays le plus touché au monde derrière la Chine. Il a dit que tout le monde doit prendre le virus au sérieux s’il veut sortir de cette situation avec le moins de dégâts possible.

“C’était une erreur que nous avons commise en tant que citoyens italiens, et je m’investis moi aussi, parce que je suis italien même si je vis aux États-Unis”, a déclaré Gallinari. «Bien sûr, nous avons fait une erreur en ne prenant pas cela au sérieux en Italie et maintenant nous sommes le deuxième ou le troisième pire pays au monde pour ce virus. J’espère que nous n’allons pas faire la même erreur aux États-Unis. »

Il est payant pour les Américains d’écouter les paroles de Gallinari parce qu’il a de la famille et des amis qui vivent dans des conditions terribles dans son pays d’origine. Il ne souhaite clairement pas que cela se produise aux États-Unis, et les gens devraient être tout aussi prudents et être proactifs pour empêcher la maladie de se propager encore plus loin.