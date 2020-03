Danny Ainge a failli transmettre Jayson Tatum pour échanger contre Paul George

Le président de l’équipe des Boston Celtics, Danny Ainge, a failli transmettre l’attaquant des étoiles Jayson Tatum lors du repêchage de la NBA 2017, rapporte Kevin O’Connor du Ringer.

Le produit Duke est presque allé ailleurs afin qu’Ainge puisse assembler un paquet dans l’espoir de traiter à la place de Los Angeles Clipper Paul George, mais par le deuxième entraînement de Tatum, le président des Celtics avait changé d’avis.

Si vous avez poussé un soupir de soulagement mental après avoir lu ceci, vous êtes loin d’être seul.

S’il était évidemment impossible de savoir si Tatum atteindrait son niveau de compétence actuel – sans parler du fait qu’il avait encore de la place pour grandir – le natif de Saint-Louis était depuis longtemps une perspective appréciée.

Les Celtics avaient eu beaucoup de joueurs pour des entrevues de repêchage ce printemps – certains, comme Tatum et éventuellement le premier choix Markelle Fultz, plus d’une fois.

“Tout le monde dit les bonnes choses dans les projets d’interview”, a expliqué Ainge. «Je savais ce que voulait Jayson, mais je ne savais pas dans quelle mesure il irait pour devenir grand. Chaque joueur veut être génial, mais tous ne sont pas prêts à faire ce qu’il faut. »

Le repérage de Tatum a révélé qu’il a bien géré la pression des entraîneurs – il a joué pour Mike Krzyzewski de Duke, après tout – et avait un excellent moteur pour s’améliorer avec un bon réseau de soutien personnel.

Fultz, cependant, a eu des critiques plus mitigées.

Certains de ses plus gros coups étaient un manque de soutien comparable et un sentiment général d’immaturité. Lorsqu’il a mal tiré lors de sa deuxième séance d’entraînement avec Boston, Ainge a commencé à étudier le commerce de retour dans le projet avec l’intention de rassembler un ensemble commercial de perspectives à traiter pour George, puis toujours avec les Indiana Pacers.

Them Tatum a séduit les Celtics lors de sa deuxième séance d’entraînement.

Il a frappé de partout sur le court, en abattant 90% de ses treys, à la fois sur le catch et le dribble.

«Nous pensions simplement que Jayson avait une chance d’être un très, très bon joueur qui s’intégrerait bien dans notre culture», a expliqué Ainge.

“Ce que j’aime chez Jayson, c’est qu’il est déterminé à devenir grand”, a-t-il poursuivi. “Vous pouvez travailler sur toutes sortes de choses techniques, mais si un joueur n’a pas cet avantage mental pour devenir formidable – pour avoir la détermination de comprendre les choses que vous ne faites pas bien – cela ne se produira pas.”

“Et vous savez, Jayson a des attentes très élevées envers lui-même et des objectifs très élevés pour sa vie au basket-ball, et c’est ce que j’apprécie le plus”, a ajouté le président des Celtics.

Heureusement pour Boston (et les fans des Celtics), la feinte de procéder à un échange a réussi, et le reste appartient à l’histoire. Qu’il a fonctionné aussi bien qu’il a élevé la capacité de rédaction d’Ainge à des niveaux presque légendaires, du moins quand on parle de choix de loterie.

Et bien qu’il n’y ait aucune garantie que les Pacers auraient choisi tous les joueurs qu’Ainge avait repêchés, il semble probable que même s’ils l’avaient fait, la fenêtre de championnat de l’équipe ne serait plus ouverte cette saison, et certainement pas pour autant de joueurs à l’avenir. .

S’il est inutile de déplorer des équipes qui n’ont jamais vu le jour, il n’est jamais mauvais d’apprécier celles qui l’ont fait par rapport à celles qui auraient pu se concrétiser.

Et quand vous avez de si jeunes stars qui commencent seulement à monter dans les cieux en jouant pour Boston, cela peut être difficile à éviter.

