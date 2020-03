Danny Ainge de Boston calme et occupé au milieu de la pandémie

Il n’existe peut-être pas de jeux des Celtics de Boston pour le moment, mais le président de l’équipe, Danny Ainge, est tout de même occupé, rapporte Steve Bulpett du Boston Herald.

Alors que l’équipe et la NBA attendent l’arrêt du coronavirus jusqu’à ce qu’il soit à nouveau sûr d’organiser des matchs même limités sans public, le chef des Celtics honcho a été le seul employé de Boston à se rendre au bureau, où il fait un peu d’exercice ainsi que travail.

«J’essaye de sortir… Le temps a été plutôt bon. Mais je vais au bureau, a proposé Ainge dans une interview par téléphone.

«Je suis le seul à être présent dans l’installation, et je ne fais que regarder des films et marcher sur le tapis roulant, marcher dans l’escalier arrière et faire de l’exercice. Et puis je rentre à la maison et j’ai mes deux garçons et leurs femmes ici avec Michelle et moi, ce qui est amusant. »

Le président des Celtics n’a pas encore été testé pour le virus causant tant de chaos, bien que les joueurs de l’équipe et une poignée de personnel de soutien l’aient fait.

«Je me sens bien», a proposé Ainge. “Il n’y a eu aucun symptôme, donc c’est bien. Et je n’ai eu de contact avec personne de notre équipe depuis, comme le 1er ou le 2 mars. “

Le natif de l’Oregon était absent des joueurs de dépistage de l’ouest dans divers tournois universitaires au moment de la fermeture de la ligue le 11 mars, ce qui a, espérons-le, minimisé son exposition au coronavirus.

À 61 ans avec des antécédents de crises cardiaques légères, Ainge est probablement un peu plus à risque que la plupart des jeunes joueurs avec lesquels il travaille au quotidien, mais il est étonnamment calme à propos de l’épreuve.

“Je sais que ça fait vraiment peur, et je sais que ça fait peur pour certains, mais je n’ai pas vraiment peur”, a-t-il proposé.

«Je me sens plus concerné, je suppose, par toutes les personnes dont les moyens de subsistance leur sont retirés, et je pense que cela fait peur. J’ai déjà vu cela arriver à des gens de ma vie dans le passé… Je peux imaginer tous les millions de personnes qui ont perdu leur emploi. »

“Cela m’inquiète autant que tous nos gens qui tombent malades, car il semble que la plupart des gens se rétablissent”, a ajouté Ainge.

En ce qui concerne la pandémie elle-même, l’exécutif de Boston espérait qu’une sorte de solution ne serait pas trop longue à préparer, notant la pression intense qu’elle a exercée sur l’infrastructure de santé du pays.

«J’espère que nous pourrons trouver rapidement un remède à cette maladie, et… nos hôpitaux ne sont pas trop envahis trop rapidement, nous pouvons donc rattraper le nombre de personnes malades et nous pouvons nous assurer que les gens sont soignés. correctement et que nos travailleurs de la santé ont une chance de réussir. »

Ainge a utilisé le temps libre de l’action de la NBA pour travailler à distance avec les joueurs et le personnel d’entraîneurs. Il a aidé à coordonner l’entraînement avec eux pour le début de la saison (si elle recommence), et il essaie d’aider à maintenir le moral.

«Je communique quotidiennement avec les gens de l’organisation, y compris les joueurs», a-t-il expliqué.

“Je pense qu’ils vont très bien … Ils ont demandé des vélos stationnaires et des gilets et des bandes de poids et de poids afin qu’ils puissent faire toutes sortes de séances d’entraînement que nos entraîneurs leur donnent.”

Il n’a eu aucun problème à ce jour pour que les joueurs résistent à la quarantaine, heureusement; “Je pense que tout le monde suit toutes les règles, reste en quarantaine et se contente de rester seul.”

NBC Sports Boston raconte comment l’équipe a eu une conférence via Zoom, l’application de conférence de plus en plus populaire, hier. De toute évidence, Marcus Smart a expulsé les cadres et le personnel d’entraîneurs de la réunion de manière ludique afin que les joueurs puissent parler seuls.

Ainge pense que son rôle habituel de s’attaquer à tout ce qui se passe pour l’organisation l’a mis dans une meilleure position que le personnel d’entraîneurs, par exemple, pour faire face à l’imprévisibilité de la fermeture.

“Il suffit de s’adapter à ce qui est nécessaire à ce moment-là, alors que les entraîneurs deviennent fous, parce qu’ils ont l’habitude d’avoir et de suivre un horaire”, at-il proposé.

En attendant, tout le monde – de Ainge au personnel d’entraîneurs, joueurs et même fans – attend le retour du calendrier NBA, espérons-le de la mi-juin à la fin juin, sinon juillet.

Il y a encore beaucoup de choses à travailler ensemble pour le président des Celtics et la franchise.

Tant qu’ils le font séparément.

