Danny Ainge dévoile son curieux regard sur le confinement par coronavirus

Danny Ainge est l’une des personnes les plus autorisées dans le NBA et il voulait envoyer un message de calme et de responsabilité à tous ceux qui souffrent des rigueurs de la pandémie mondiale de coronavirus. “Je me sens très bien, sans aucun symptôme. Je n’ai pas peur, je vais au bureau et je me consacre à revoir les documents et à courir sur la bande pendant que je regarde des films. C’est une scène terrifiante et je suis vraiment désolé pour les personnes qui peuvent perdre leur emploi Je suis préoccupé par les effets de cette pandémie sur l’industrie de la ligue, mais pas par la maladie elle-même “, a déclaré le propriétaire des Boston Celtics dans des mots recueillis par Sports Yahoo.

