Danny Ainge et Kendrick Perkins parlent de la genèse et de la chimie de l’équipe titre 2008

Le président de l’équipe des Boston Celtics, Danny Ainge, a récemment fait une apparition sur les Hoop Streams d’ESPN – hébergé par Cassidy Hubbarth et rejoint par l’ancien centre des Celtics Kendrick Perkins et Amin Elhassan – pour parler du championnat NBA 2008 de Boston parmi plusieurs sujets.

Stimulé par la récente élection de Garnett au Temple de la renommée, Hubbarth est bientôt arrivé à l’histoire de la fondation des «nouveaux grands trois», alors que KG, Paul Pierce et Ray Allen ont été appelés par déférence pour le trio de première zone des années 1980 de Larry Bird, Kevin McHale et Robert Paroisse.

Interrogée sur la conversation dans laquelle le produit BYU a convaincu le Big Ticket d’accepter un échange à Boston, Ainge a répondu longuement.

“KG était très poli, me laissant chez lui”, a commencé le président des Celtics.

«Nous avons parlé de la possibilité. J’avais obtenu la permission du Minnesota pour aller parler à KG et voir si nous pouvions le convaincre de faire un échange, et il était très respectueux. Et je pense qu’il était très intéressé … Au début, avant que nous ayons fait le commerce … avant Ray, KG n’était pas sûr que nous étions assez bons pour gagner. “

“Et donc il se branlait entre nous et je pense que les Lakers auraient pu être impliqués pour essayer d’obtenir KG”, a-t-il ajouté.

Ainge a battu de justesse une ou plusieurs offres concurrentes des Lakers de Los Angeles pour atterrir Garnett une fois qu’il a réussi à tirer parti des actifs de projet dans le cadre d’un accord pour amener l’ancien vedette d’UConn Ray Allen à rejoindre Paul Pierce et le reste de l’équipe le soir du repêchage en 2007.

“Nous avions déjà fait un échange pour KG auparavant, mais comme je ne signerais pas de prolongation de contrat, je n’allais pas abandonner beaucoup de nos jeunes actifs juste pour un an”, a expliqué le chef des Celtics.

Une fois ensemble, l’équipe a rapidement cliqué, et forgé une chimie incroyable, l’entraîneur Doc Rivers a été surnommé «Ubuntu», après un terme Nguni Bantu qui signifie, grossièrement traduit, «Je suis parce que nous sommes», une incarnation des sacrifices que tous trois étoiles faisaient pour gagner ensemble.

“Il y avait tellement d’espoir face à Doc, face à Paul et Ray et KG”, a déclaré Ainge, faisant référence à l’anticipation et à l’esprit de corp qui ont émergé presque immédiatement avec le groupe de nouveaux coéquipiers.

“Tous, et tous nos autres joueurs, il y avait tellement d’espoir dans ce qui s’était passé pendant l’intersaison, qu’il y avait juste un enthousiasme incroyable lorsque le camp d’entraînement a commencé.”

L’ancien grand homme celtique Kendrick Perkins a pris la parole et a accepté.

«Nos pratiques étaient si folles que Doc avait l’habitude d’appeler… ça fait presque un coup de poing et ce n’est pas une vraie pratique à moins que certaines personnes ne parlent du combat. Et… à chaque pratique, c’était – sérieusement – à quoi ressemblait Doc, «D’accord, c’est tout. C’est tout. C’est assez. C’est assez.”

Bien que cela ne puisse pas ressembler à de la chimie pour un observateur occasionnel, le feu compétitif intense que les trois nouveaux Big Three ont apporté à l’équipe n’était pas seulement le désir axé sur le laser de faire ce qu’aucun des trios n’a pu faire par lui-même, il a également est devenu contagieux – au point de déborder parfois.

Mais cet incendie a alimenté une course au titre épique se terminant dans la bannière 17 et une place dans le savoir des Celtics seulement plus petite que d’autres en raison de la malchance et des blessures.

Autant ils se sont affrontés dans la pratique, ils se sont également reportés à la main chaude dans les jeux, et ont construit une chimie plus grande qu’une équipe ou le mot utilisé pour le transmettre comme un concept.

L’ensemble de l’interview est un joyau et mérite une écoute si vous ne l’avez pas déjà entendu – il suffit de lire la vidéo ci-dessus.

