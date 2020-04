Danny Ainge et l’histoire du choix de Rajon Rondo

Bien que ni l’ordre ni la date du repêchage de la NBA n’aient encore été définis, certaines équipes font déjà leurs devoirs et affinent les détails sur les meilleures perspectives. Cependant, il semble que la modification du processus d’avant-projet en raison de la crise des coronavirus pourrait changer beaucoup de choses.

Danny Ainge, GM du Boston Celtics, a expliqué l’importance de ce processus, en particulier les entretiens, pour les équipes. Pour cela, il a illustré l’un de ses meilleurs choix, car, selon ses mots, “il n’aurait pas choisi Rajon Rondo” s’il “n’avait pas été possible de le rencontrer, d’être avec lui et de le regarder dans les yeux. J’avais besoin de le connaître, de savoir quel genre de personne il est »

De même, puis il a fait remarquer qu’il ya aussi des cas où les équipes choisissent de jeunes sans rencontrer face à face pré-projet, comme il le dit faire à Boston avec Avery Bradley et Steve Nash des Suns. Cependant, l’ancien joueur a insisté pour remarquer que cette année, le processus sera “différent” mais que toutes les équipes sont dans la même position, donc il n’y a pas d’avantages.

Avec la limitation des rencontres personnelles et des entretiens entre les prospects et les équipes, il sera nécessaire de voir comment cette partie du processus fonctionnera pour les équipes. Un peu plus que les vidéos disponibles, ils doivent analyser les joueurs d’ici à deux mois, bien que la NBA finisse très probablement par décider de reporter le repêchage d’un ou deux mois, jusqu’à ce que la situation se “normalise” et qu’il soit décidé quoi faire de la saison en cours.

