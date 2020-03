Danny Ainge explique qu’il n’a pas choisi d’agents libres disponibles pour les éliminatoires

Aux yeux du directeur général Danny Ainge, les Celtics de Boston n’ont pas besoin de prendre d’agents libres disponibles pour leurs éliminatoires.

Selon un article de Steve Bulpett du Boston Herald, Ainge a expliqué pourquoi il n’avait pas pris de mesures pour ramasser des joueurs récemment rachetés ou d’autres agents libres comme Jamal Crawford, qui attend d’être signé depuis l’été dernier.

“J’ai l’impression qu’ils sont rarement aussi bons que les gens le pensent”, a déclaré Ainge au Herald. «Beaucoup de gens, y compris moi-même et les entraîneurs et les joueurs, pensent qu’un joueur est toujours ce qu’il était deux ou trois ans auparavant ou qu’il peut revenir à une époque où il était un meilleur joueur. Mais il y a toujours une raison pour laquelle les joueurs sont disponibles. “

Les Celtics tels qu’ils sont actuellement construits ont une chance légitime de sortir de la Conférence de l’Est.

Avec leur collection d’ailes à Jayson Tatum, Gordon Hayward et Jaylen Brown, les Celtics ont une triade de buteurs et de gestionnaires de balles. Ajoutez Kemba Walker à cela, et les Celtics constitueront l’une des équipes les plus difficiles à défendre sur le périmètre.

Cette saison, les Celtics tirent à 36,4% de la ligne des 3 points, se classant 11e en NBA. Parmi les équipes de plus de .500, les Celtics se classent sixième en pourcentage de 3 points, avec l’Utah Jazz assis en haut.

Les Celtics joueront le Jazz in TD Garden vendredi à 20 h. EST.

.