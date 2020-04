Danny Ainge fait le point sur les activités de l’équipe Celtics ces derniers jours

Le président de l’équipe des Boston Celtics, Danny Ainge, s’est entretenu avec des reporters de Beatles par téléconférence mercredi matin et a fait le point sur ce que les Boston Celtics ont fait ces derniers jours.

Ainge a raconté qu’il «espère que nous allons encore jouer au basket-ball cette année. Mais c’est juste que je suis fan “, selon NBC Boston Sports Chris Forsberg.

Jay King, de l’Athletic, note qu’Ainge tient à souligner qu’il n’opère sous aucune sorte d’informations privilégiées en ce qui concerne la reprise des activités de la ligue.

Personnellement, Ainge s’est préparé pour le projet et l’agence libre de la NBA, en regardant beaucoup de films sur les prospects et en travaillant pour contrôler les choses en sa capacité de le faire.

Alors que pour l’instant, le repêchage de la NBA 2020 devrait toujours rester en place, Ainge pense que le repêchage sera reporté à une date ultérieure selon Brian Robb du Boston Sports Journal. Mais Ainge continue de se préparer comme si la date restait fixe.

La WNBA effectuant son projet à distance, la NBA devra peut-être envisager de faire de même, en évitant les séances d’entraînement et en étant obligée de s’appuyer sur le dépistage et le film précédents.

Ainge a tenu à noter qu’il n’aurait peut-être pas repêché le meneur Rajon Rondo s’il n’y avait pas eu d’entraînement pour le produit Kentucky. Mais il a contré cela avec une note qu’il a également pris Steve Nash et Avery Bradley sans entraînement, raconte Jared Weiss de The Athletic.

Ses blagues fréquentes le montrant en train de tirer des paniers dans son entrée sont surtout une fouille de l’attaquant Jayson Tatum, qui n’a pas de cerceau chez lui. Le président des Celtics a indiqué que le produit Duke est le bienvenu quand il le souhaite.

S’exprimant sur le sujet des réunions d’équipe régulières par téléconférence, Ainge a noté que L.L. Cool J était le plus populaire de plusieurs conférenciers invités que l’équipe avait invités à participer, rapporte Steve Bulpett du Boston Herald.

«Nous avons eu Mark Wahlberg», a expliqué Ainge via Forsberg. «LL Cool J, son histoire est assez fascinante. Jim Cash, qui est toujours magnifique… Dr Myron Rolle, qui a une histoire fascinante. »

Certains joueurs sont «plus difficiles à atteindre» que d’autres, mais le président de l’équipe est satisfait de la façon dont les joueurs ont utilisé cette fois.

Avec une grande partie du passé de la NBA dominant les ondes, les médias sociaux et même les reportages d’équipe, il était inévitable que le sujet de l’équipe titre de 2008 et de Kevin Garnett revienne, et Ainge partageait des sentiments personnels sur le grand homme de la Caroline du Sud.

“Chaque fois que je pense à KG, je souris”, a déclaré le chef des Celtics via le journaliste de l’équipe Taylor Snow. «Le gars me fait juste craquer. Il était tellement intense, il est amusant, il est drôle, il est sérieux, il est motivé. Mais plus que tout, il était un rassembleur – il voulait et il a prospéré dans un environnement qui était tout au sujet de l’équipe. “

L’appel a pris fin avec Ainge pilloring la presse pour leurs terribles enquêtes en plaisantant, disant que “ces questions sont horribles.”

Nous pensons que c’était une blague, de toute façon.

.