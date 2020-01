Danny Ainge minimise les mouvements de panique, mais n’exclut pas un échange

Ne vous attendez pas à ce que le commerçant Danny agisse juste pour faire bouger les choses, même avec le surnom.

S’exprimant avec le Boston Globe, le président des Boston Celtics, Danny Ainge, a révélé que même si un échange pourrait effectivement se produire avant la date limite du 6 février, ce serait un accord pour améliorer l’équipe, quel que soit le récent record.

Ainge a fait cette qualification en réponse à l’agitation entourant le récent dérapage de trois matchs de l’équipe au milieu d’un janvier chargé, avec des fans qui réclament du changement sur les plateformes de médias sociaux.

Alors que Gary Washburn du Globe rapporte qu’il y a un consensus parmi les dirigeants de la NBA selon lequel l’équipe doit ajouter un protecteur de jante pour vraiment entrer dans le mix pour les finales de la NBA, le directeur général de l’équipe résiste à l’idée de faire un accord réactif et émotionnel dans réponse aux pertes récentes.

“Je ne pense pas qu’il soit temps de réagir”, a déclaré Ainge. “Ça a été un tronçon difficile, mais je ne suis pas inquiet à ce sujet.”

“Il y a beaucoup de très bons joueurs dans la NBA, donc il y a toujours des joueurs que vous pouvez potentiellement obtenir”, a expliqué Danny, expliquant sa philosophie de délai de transaction.

“Mais je n’entre pas dans une échéance commerciale avec plus de stress ou de pression que je dois faire quelque chose pour aller mieux. Je ne le vois pas comme ça. S’il y a un accord que nous aimons, nous le faisons. S’il n’y a pas d’offres que nous aimons, nous ne le faisons pas. “

L’exécutif des Celtics, âgé de 16 ans, a rejeté l’idée de trouver un seul joueur qui pourrait pousser Boston à une contestation claire, cependant.

“Ce genre de terminologie est beaucoup utilisé dans la NBA et je pense qu’il y a beaucoup d’équipes une seule pièce si c’est la bonne pièce, si vous obtenez Michael Jordan. Mais je ne sais même pas ce que cela signifie, une pièce plus loin, tout dépend de la pièce. Ce genre de pièces qui changent la donne sont difficiles à obtenir et difficiles à échanger, nous le savons tous dans notre ligue. »

Il a également précisé qu’il n’embarquerait pas de jeunes joueurs en échange de locations à court terme, contredisant les informations qui ont connecté Boston à des joueurs qui pourraient être des agents libres cet été, comme Andre Drummond des Pistons de Detroit et Danilo d’Oklahoma City Thunder. Gallinari.

“Je ne pense pas que je regarde une urgence à court terme pour échanger tous mes jeunes actifs pour obtenir un joueur vétéran”, a offert Ainge. “Mais nous cherchons. Nous aurons des conversations avant la date limite de transaction comme nous le faisons chaque année. “

«Nous aimons nos joueurs. J’aime tous les gars de notre équipe en ce moment », a-t-il ajouté.

«Nous sommes ravis d’eux et chacun d’entre eux a un bel avenir. Mais parfois, vous ajustez votre liste pour un meilleur ajustement, un meilleur équilibre. Mais en même temps, vous pouvez également gâcher votre liste en apportant des changements, car ces gars s’entendent et jouent dur ensemble et ils s’aiment et connaissent notre système. »

Le président des opérations de basket-ball de Boston a souligné la normalité de laisser tomber plusieurs matchs d’affilée pour la plupart des équipes de la NBA à cette période de l’année, et a réitéré qu’il ne ferait pas de mouvements juste pour calmer la base de fans.

“Le changement au nom du changement n’est pas ce que je recherche. Le changement pour le progrès est ce que nous recherchons toujours », a déclaré Ainge.

«Nous n’allons pas abandonner 19 millions de dollars à l’un de nos bons joueurs pour avoir quelqu’un pendant trois mois. Ça ne va pas arriver. “

