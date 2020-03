Danny Ainge n’est “pas trop préoccupé” par la santé des joueurs à l’avenir

Le président de l’équipe des Boston Celtics a fait son apparition hebdomadaire sur Toucher et Rich jeudi matin, et a longuement parlé du retour surprise des Hospital Celtics.

Boston avait tendance à revenir à la santé après que le gardien du point de départ Kemba Walker ait été autorisé à jouer sur un genou chauve qui l’avait empêché de participer au match des étoiles NBA 2020 à la perte des heures supplémentaires du 3 mars contre les Brooklyn Nets.

Le centre de réserve de deuxième année, Robert Williams III, était sur le point de rentrer d’une hanche gravement meurtrie qui le faisait sortir depuis début décembre également. Ensuite, les choses ont commencé à aller de travers dans le département de la santé.

Le garde Marcus Smart et l’attaquant Jayson Tatum sont tombés avec un bug, et l’attaquant Gordon Hayward a tendu le genou contre Brooklyn. Dans le même match, le garde de tir Jaylen Brown a tiré sa cuisse droite.

Pourtant, Ainge est imperturbable.

“Je ne suis pas trop préoccupé par un joueur, je pense que tout le monde ira bien dans une semaine ou moins”, a-t-il déclaré aux hôtes. “Mais, je ne suis pas vraiment sûr de ce que la mise à jour est aujourd’hui.”

Lorsqu’on lui a posé des questions spécifiques sur Brown et Hayward, Ainge a répondu sur le premier en premier.

«Jaylen a des ischio-jambiers tendus, et ceux-ci sont juste un peu effrayants. Nous ne voulons pas vraiment jouer avec. Il a eu cela il y a des années en séries éliminatoires et est revenu et a joué. Mais nous allons probablement lui donner du temps libre et nous assurer qu’il est en bonne santé. “

En ce qui concerne le produit Butler, Ainge a déclaré: “Gordon a eu une situation de type genou hyperextendu et s’est cogné au genou”, omettant avec tact c’était son coéquipier Daniel Theis qui est accidentellement entré en collision avec le natif de l’Indiana.

“Je pense qu’il se sent mieux hier, mais je ne suis pas vraiment prêt à vous dire quand il sera de retour”, a ajouté Ainge, “mais je pense qu’il ira bien.”

En ce qui concerne les blessures, bien que ce ne soit pas amusant de perdre plusieurs joueurs clés au moment même où Boston commence à creuser la course dans la bataille pour la deuxième tête de série, ils sont tous de très court terme et, espérons-le, de nature mineure.

Ainge a raison dans son évaluation selon laquelle il n’y a pas beaucoup de raisons de s’inquiéter maintenant, car ce sont les types de problèmes qu’il est préférable de traiter avec prudence afin d’éviter une répétition dans les séries éliminatoires.

Ne soyez pas terriblement surpris si Brown en particulier obtient plus d’une semaine de congé pour laisser son ischio-jambier guérir complètement.

Les matchs restants les plus difficiles du calendrier se déroulent juste en face de la semaine à venir au cours de laquelle le produit de Cal-Berkeley sera sorti, avec des matchs contre les Utah Jazz, Oklahoma City Thunder et Indiana Pacers en attente.

En fait, avec le premier match que Brown pourrait revenir pour le match sur route du 12 mars contre les Milwaukee Bucks, le reste du calendrier est presque dépourvu d’équipes avec des records de victoires.

En fait, avec seulement deux matchs avec le Heat de Miami et un avec les Bucks, les Pacers et les Raptors de Toronto, cela ne surprendra pas Hayward de s’asseoir aussi contre son ancienne équipe vendredi, si ce n’est plus.

Le programme aura beaucoup de nuits pour que les joueurs jouent des minutes limitées et se reposent quand cela est demandé afin de se préparer pour les séries éliminatoires sans sacrifier trop de risques à perdre les deux têtes de série aux Raptors.

.