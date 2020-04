Danny Ainge s’ouvre sur ce match de golf de milieu de série avec Michael Jordan

Les fans de basket-ball astucieux ont peut-être remarqué que l’ancien gardien des Celtics de Boston et le président actuel de l’équipe, Danny Ainge, sont allés jouer au golf avec Michael Jordan au milieu d’une série éliminatoire de la NBA dans la nouvelle série documentaire ESPN “The Last Dance”.

Le deuxième épisode de la série, qui couvre les premières années de la carrière de Jordan, note avec désinvolture comment Ainge et le produit de Caroline du Nord ont joué au golf ensemble entre les Jeux 1 et 2 du premier tour des éliminatoires de la Conférence de l’Est de 1986.

Adam Himmelsbach du Boston Globe a décidé de se pencher sur ce jeu – très inhabituel même à cette époque – joué entre deux adversaires dans un tournoi d’après-saison qui se connaissaient à peine.

La réunion a été organisée par un rédacteur sportif pour aider MJ à trouver un quatrième pour son jeu, et le produit BYU a été accepté.

«C’était très, très rare, proposait Ainge via Himmelsbach. “Je ne pense pas avoir même rencontré, ou dîné, ou même eu une conversation téléphonique avec un autre adversaire de toute ma carrière avant un match éliminatoire.”

“Michael était comme moi en ce qu’il ne voulait pas vraiment faire d’autres choses que beaucoup de joueurs faisaient à l’époque”, a-t-il poursuivi.

Le golf était un débouché pour éviter ces fêtes alimentées par la drogue dans les hôtels, Jordan lui-même le mentionne dans le documentaire comme courant dans les premières années avec les Bulls.

Mais il avait évidemment besoin de plus d’entraînement, car Ainge avait gagné plus qu’il n’avait perdu et ils pariaient pour chaque trou.

«Je l’ai battu et j’ai parlé un peu de détritus», se souvient Ainge. «Je me souviens juste que c’était un bon moment. Il a dit quand j’ai été déposé: «Dis à ton garçon DJ que j’ai quelque chose pour lui demain.» Michael était tellement compétitif. Il voulait vraiment, vraiment gagner. »

Jordan a tenu cette promesse, abandonnant la performance légendaire de 63 points dans le match 2 qui a vu le pauvre Dennis Johnson – et bien sûr Rick Carlisle – complètement incapable d’arrêter la superstar naissante des Bulls.

.