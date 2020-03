Danny Ainge sur le moment où il est allé jouer au golf avec Michael Jordan

Pendant ses jours de jeu, la légende des Celtics de Boston, Danny Ainge, n’a passé du temps avec un adversaire. C’était un match de golf avec nul autre que la légende des Chicago Bulls Michael Jordan lui-même – qui est aussi un joueur de golf passionné comme Ainge.

Ainge, qui est actuellement directeur général et président des opérations de basket-ball des Celtics, a rejoint Brian Scalabrine de NBC Sports Boston pour une interview. L’une des choses dont ils ont parlé était le moment où Ainge est allé jouer au golf avec Jordan, avant la série éliminatoire de premier tour des Celtics-Bulls en 1986.

“C’est la seule fois de ma carrière que je dîne, que le déjeuner fasse quoi que ce soit avec un adversaire”, a déclaré Ainge à propos de la rencontre avec Jordan, transcrite par Jacob Camenker de NBC Sports. «Mais avec Michael, Michael aimait le golf et j’aimais le golf et Michael a tendu la main et voulait savoir où il pourrait trouver un terrain de golf et peut-être monter sur un terrain de golf pour jouer à Boston pendant leurs deux jours de congé. Donc, je pense que nous nous sommes arrangés pour jouer 36 au Framingham Country Club. »

⛳️ Danny Ainge parle du temps qu’il a joué au golf avec Michael Jordan

Danny Ainge et les Celtics ont facilement balayé Michael Jordan et les Bulls et ont remporté le titre. Mais dans la série, la Jordanie a obtenu en moyenne 43,7 points par match. Cela comprenait une explosion de 63 points dans le match 2, qui, jusqu’à présent, représente toujours le plus grand nombre de points marqués lors d’un match éliminatoire.

Il convient de noter que Jordan en était à sa deuxième année dans la ligue à cette époque. Il a également raté la majeure partie de la saison régulière en raison d’une fracture du pied.

Quoi qu’il en soit, l’histoire d’Ainge sur Jordan est une histoire faite de légendes.