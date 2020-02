Danny Green compare Anthony Davis à Tim Duncan

Anthony Davis n’a pas encore obtenu une année complète de mandat avec un maillot des Lakers de Los Angeles, mais son coéquipier Danny Green le compare déjà à l’un des plus grands de la NBA à son poste. Green, qui a passé la majeure partie de sa carrière en tant que membre des San Antonio Spurs, a fait la comparaison avec Tim Duncan, un défenseur doué avec un instinct étrange pour être au bon endroit au bon moment.

«Tim, il a facilité la défense. J’étais gâté. Nous n’avions rien à dire », a déclaré Green du futur Temple de la renommée, selon Jared Dubin de The Ringer. «Nous savions quand changer. Nous savons comment passer des appels. Nous verrions simplement Tim s’intensifier et j’irais voir son homme ou vice versa.

«J’ai réalisé à quel point c’était difficile de jouer avec d’autres gros joueurs. Serge [Ibaka] était assez bon. Marc [Gasol] était super aussi. Mais c’est un type de communication différent, un type de chose différent. Même avec Dwight [Howard] et JaVale [McGee], c’est toujours différent. [I’m] les apprenant encore. Mais parce qu’ils sont si athlétiques et protègent la jante si facilement, cela facilite mon travail. “

Green voit le grand homme des Lakers comme son prochain Tim Duncan, compte tenu de son intellect de basket-ball et de ses capacités naturelles.

“AD est un QI élevé et un bon communicateur”, a déclaré Green. «Je pense que moi et lui, dans les situations de pick-and-roll, a été un très bon scénario pour nous la plupart du temps. Parce qu’il est capable de changer. Je peux allumer le grand et essayer de le garder hors de la vitre. “

Green est allé jusqu’à dire que Davis est «comme une version plus jeune, une version plus athlétique de Tim».

Duncan avait 34 ans et à l’aube de sa carrière avec les Spurs en 2010-2011, la première année où Green a joué avec l’équipe. Les rôles se sont inversés depuis, le joueur de 32 ans, Green, étant la main expérimentée qui guide Davis, le joueur de 26 ans, qui a beaucoup plus à exploiter à l’approche de son apogée.