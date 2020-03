Danny Green compare LeBron James à un iguane

Dans le cadre d’une récente apparition dans “Take It There” avec Taylor Rooks, Danny Green a comparé son coéquipier des Lakers, LeBron James, à un iguane.

Dans le cadre de son apparition dans l’émission, Green et Rooks ont rendu visite à un zoo reptilien. Au milieu des serpents et des lézards de l’établissement, le swingman des Lakers a admis qu’il avait toujours eu une affinité pour les créatures à sang froid.

Au fur et à mesure de l’entretien, Rooks a demandé à Green de comparer différents joueurs du paysage NBA à un reptile particulier. Interrogé sur LeBron James, Green a comparé le natif d’Akron à un iguane:

«Tu connais ce petit iguane qui coule sur l’eau? (LeBron) est un gars rapide », a déclaré Green. «Mais plus encore, à quel point il est athlétique et explosif. Ses réflexes et la conscience de son environnement. »

James n’était pas le seul membre des Lakers à qui Green devait comparer un reptile. Interrogé sur Anthony Davis, Green a noté qu’il existe plusieurs options:

“Il y a tellement de reptiles pour le décrire”, a déclaré Green à propos de Davis. «Vous pouvez y aller comme un dragon de Komodo ou un gros lézard. Il est difficile de le décrire en raison de sa longévité et de son activité – ses réflexes à sa taille. “

Le centre des Lakers Dwight Howard, qui était également présent pour l’entretien au zoo, a comparé son coéquipier, Alex Caruso, à un lézard albinos:

“Je dirais qu’il serait un lézard albinos”, a déclaré Howard à propos de Caruso. «Un de ces gros dragons. Il est rapide, combat fort et finit dur. “

Lorsqu’on lui a posé des questions sur Giannis Antetokounmpo, l’étoile des Bucks, Green est sorti du domaine des reptiles:

“Je dirais comme un calmar ou une pieuvre”, a déclaré Green en comparant Giannis à une créature du règne animal. «Ils peuvent être très gros. Ils peuvent être explosifs et tirer très vite. »

Green avait une comparaison intéressante pour Kyrie Irving, notant que l’étoile des Nets est comme un caméléon:

“Un caméléon”, a déclaré Green à propos d’Irving. «Il peut s’adapter et s’adapter à de nombreuses choses différentes. Les caméléons ne sont pas gros, mais ils sont capables de s’intégrer et de vous surprendre. »

Avec un record de 49-14 dans la Conférence de l’Ouest, Danny Green et les Lakers ont connu une campagne fantastique avant la décision de la NBA de suspendre la saison régulière en raison de la pandémie de coronavirus. En fait, avec leur victoire sur les Milwaukee Bucks plus tôt ce mois-ci, Los Angeles a décroché sa première place en séries éliminatoires depuis 2013.