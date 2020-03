Danny Green croit que les équipes ont besoin de matchs de type pré-saison pour se remettre en forme

Danny Green est l’un des nombreux joueurs des Lakers de Los Angeles et de toute la ligue qui sont aux prises avec le hiatus indéfini provoqué par la pandémie de coronavirus.

Au-delà du rythme d’équipe et des victoires, ces joueurs partagent tous un amour pour un jeu auquel ils ne sont pas autorisés à jouer au moins le mois prochain ou plus. Dans l’intervalle, même les installations de l’équipe ont été fermées par la NBA.

De toute évidence, les préoccupations de santé publique passent avant tout le reste et la NBA a une longueur d’avance en la matière, mais des joueurs comme Green manquent tout simplement le match et veulent qu’il revienne dès que possible. La NBA a évoqué un certain nombre d’options, dont un changement permanent d’horaire.

Quoi qu’il en soit, le plan demeure que la NBA reviendra à un moment donné. Et quand c’est le cas – même si c’est en juin ou juillet – Green pense que les joueurs auront besoin de matchs de présaison pour aider les équipes à se remettre en forme, selon Mike Trudell de Lakers.com:

Pour sûr. Je ne pense pas que ce serait juste de laisser les équipes plonger directement dans les séries éliminatoires. Je pense que nous aurions besoin d’au moins cinq matchs de la saison régulière pour retrouver notre rythme. Remettez nos jambes sous nous, obtenez une sorte de rythme, récupérez notre chimie, récupérez notre équipe. Je ne sais pas s’il s’agit de matchs de type pré-saison ou de mêlées, mais au moins cinq ou six matchs à notre actif pour retrouver la forme d’équipe.

Il semble très improbable à ce stade, la NBA reprendra là où elle s’était arrêtée car il reste tout simplement trop de matchs dans le calendrier. Cependant, l’idée de jouer environ cinq matchs de pré-saison pour reprendre le rythme avant de commencer les éliminatoires de la NBA 2020 pourrait bien fonctionner.

Ce serait formidable pour la santé des joueurs, car passer de l’absence de basket-ball à l’intensité des séries éliminatoires entraînerait probablement des blessures graves. De plus, il serait bon que les fans récupèrent un peu de basket avant le début des éliminatoires et se rafraîchissent sur tout ce qui se passe dans la ligue.

Quoi qu’il arrive, il semble que les joueurs attendent patiemment le mot du commissaire Adam Silver sur les prochaines étapes. Indépendamment de tout cela, la NBA devra être très fluide pour les prochains mois.