Danny Green croit que les «leaders» et la «profondeur» distinguent les Lakers des autres concurrents du championnat

La saison NBA 2019-2020 est malheureusement en pause alors que le monde fait face à la pandémie mondiale.

La ligue a pris la difficile décision de suspendre toutes ses opérations le 11 mars après que Rudy Gobert eut été testé positif pour le coronavirus. Cela est arrivé à un moment où les Lakers de Los Angeles jouaient certains de leurs meilleurs basketball et Danny Green croyait qu’ils avaient ce qu’il fallait pour tout gagner.

Les Lakers venaient de terminer un balayage de deux matchs des Milwaukee Bucks et des Los Angeles Clippers avant la suspension de la ligue, et cela venait de LeBron James et Anthony Davis qui se sont imposés et l’ont fait.

Juste avant que la ligue ne s’interrompe par mesure de sécurité publique, Green a parlé de ce qui rend les Lakers plus aptes à tout gagner que toute autre équipe, selon ‘Take it There’ avec Taylor Rooks:

«Nos dirigeants, nos deux étoiles. Je pense aussi que notre profondeur, nous avons tellement de gars qui peuvent bien jouer que nous n’avons pas assez de minutes pour jouer dans le jeu. Mais ce n’est pas à propos de nous, c’est à propos de l’équipe, donc nous ne nous soucions pas vraiment des minutes. Tant que nous gagnons et que nous jouons bien, les gars vont bien. “

Lorsqu’on lui a demandé si les Lakers avaient ce qu’il fallait pour tout gagner, Green a assurément répondu oui et qu’il s’agissait de faire en sorte que cela se produise:

«Bien sûr, certainement. Nous devons simplement le faire, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que cela se produise. Nous devons y arriver. Quand les séries éliminatoires arrivent, se verrouiller et se connecter aux matchs que nous avons. »

Pour réitérer, ces commentaires ont été faits avant la suspension de la ligue. Cependant, tous ces sentiments restent valables si la saison revient à un moment donné.

Les Lakers auront toujours le même leadership et la même profondeur et maintenant tout le monde sera bien reposé et prêt à participer à la finale de la NBA 2020. Les Lakers ont finalement atteint le point où ils étaient sérieusement considérés comme favoris et cela ne changerait probablement pas lorsque la ligue reviendrait finalement.

Maintenant, au-delà d’être enfermé pour leurs matchs en séries éliminatoires, il s’agira de rester enfermé dans le basket-ball quand il n’y a pas de basket-ball pour se verrouiller.