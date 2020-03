Danny Green croit qu’il n’y a pas de véritable moyen d’arrêter Kawhi Leonard

Juste avant que la NBA ne commence une pause indéfinie en raison du coronavirus, Danny Green et les Los Angeles Lakers avaient finalement obtenu une victoire sur Kawhi Leonard et les Los Angeles Clippers.

Les Lakers avaient perdu les deux premières rencontres, menant à la narration qu’ils n’étaient pas de vrais prétendants au championnat malgré le meilleur record de la Conférence Ouest.

Les victoires contre les Clippers et les Milwaukee Bucks au cours du même week-end ont aidé à prouver qu’elles étaient réelles. Même dans un match où Leonard a obtenu l’essentiel de ce qu’il voulait sur le terrain, les Lakers ont quand même réussi à remporter la victoire.

Avant le hiatus de la NBA, Green a parlé de la défense de Leonard, étant donné ses années d’expérience à jouer avec lui, selon “Take It There” avec Taylor Rooks:

«Comme pour tous les grands joueurs, il n’y a pas vraiment d’arrêt. Il essaie de les contenir. Je pense que la meilleure chose avec une superstar est d’essayer de limiter ses contacts, de ne pas le laisser attraper le ballon où il le veut, d’essayer de lui en refuser, de le doubler, de lui jeter des regards différents. C’est un joueur difficile. Je sais ce qu’il va faire et je ne peux toujours pas l’arrêter. C’est ce qui le rend formidable. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des secrets pour contenir Leonard, Green a immédiatement rejeté la question:

“Non, pas vraiment. Et si je le faisais, je ne le mettrais vraiment pas dehors. “

La saison NBA 2019-2020 est la première de la carrière de Leonard et de Green où ils ne sont pas coéquipiers. À l’exception de la saison recrue de Green avec les Cleveland Cavaliers, les deux ont joué pour les San Antonio Spurs de 2011-18 avant d’être échangés contre les Raptors de Toronto ensemble.

Si quelqu’un sait comment contenir Leonard, c’est vert. Heureusement, quelques excellents efforts défensifs de LeBron James ainsi que du reste de l’équipe des Lakers ont fait juste assez pour battre les Clippers.

Malheureusement, il est possible que cela n’importe pas car la saison reste interrompue et continuera de le faire pendant un certain temps jusqu’à ce que cette pandémie de coronavirus puisse être déterminée. Si la saison peut reprendre à un moment donné, les Lakers auront un plan directeur sur lequel s’appuyer.