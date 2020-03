Danny Green défend Rudy Gobert après un test positif pour le coronavirus

Cela fait quatre jours qu’Adam Silver et le reste du bureau de la ligue ont décidé de suspendre la saison NBA 2019-2020 au milieu des récentes inquiétudes concernant le coronavirus.

La NBA prenait déjà des mesures préventives pour minimiser la propagation et l’exposition en acceptant de jouer à des jeux dans les arènes sans fans, mais ce plan a été rapidement abandonné après avoir découvert que Rudy Gobert avait été diagnostiqué avec le coronavirus. La ligue a immédiatement arrêté le match entre l’Utah Jazz et Oklahoma City Thunder et cela a fait boule de neige dans une suspension complète de tous les matchs.

Depuis le diagnostic de Gobert, il a reçu de nombreux coups de fouet de son propre vestiaire vers le reste du monde, car il aurait été insouciant de toucher ses coéquipiers et leurs affaires malgré les avertissements de ne pas le faire.

Cependant, Danny Green estime que tout le blâme et la critique sont injustifiés, via Bleacher Report:

“Je ne pense pas qu’il devrait être blâmé ou critiqué autant qu’il est.”

Bien que Gobert ait été le premier joueur de la NBA à être testé positif, il est impossible de savoir s’il a été ou non la première personne à contracter le virus. Il a été blâmé d’avoir infecté Donovan Mitchell, mais étant donné la façon dont le coronavirus peut se propager, il est tout à fait possible que ce dernier le reçoive d’un autre joueur, d’un officiel ou de quelqu’un avec qui il a pu croiser la route.

Gobert s’est rendu sur Instagram pour s’excuser publiquement de son comportement et a exhorté les gens à apprendre de ses erreurs et à pratiquer la responsabilité et la compréhension pendant ces moments difficiles. Il a également fait don d’un total de 500 000 $ pour aider les personnes touchées par le coronavirus, rejoignant le reste des propriétaires et des joueurs qui ont cherché à alléger le fardeau financier des travailleurs de l’aréna et des opérateurs de jeu.

On ne sait pas combien de temps durera la suspension de la saison, compte tenu de la quantité d’informations à collecter, mais il est important en attendant que tout le monde – pas seulement la NBA – soit plus judicieux de sortir afin d’empêcher le virus de se propager davantage.