Danny Green détaille les différences entre LeBron James et Kawhi Leonard

Danny Green a fait partie de la meilleure équipe de la Conférence de l’Ouest cette saison aux côtés de LeBron James. Avant de rejoindre les Lakers de Los Angeles, Green a également aidé Kawhi Leonard à remporter un championnat NBA avec les Raptors de Toronto.

Green, le double champion NBA, était sur la première prise d’ESPN lundi et a discuté des similitudes et des différences de jouer avec LeBron et Kawhi. Il a noté qu’il y avait beaucoup de similitudes et quelques différences entre les deux candidats MVP.

“Deux très grands joueurs”, a déclaré Danny Green sur First Take selon Bleacher Report à propos de James et Leonard. «Beaucoup de similitudes et quelques différences, mais ils sont extrêmement sérieux au sujet de leur jeu. Ils travaillent dur leur corps, comment prendre soin de leur corps et diriger leur équipe.

«Évidemment, Kawhi n’est pas aussi vocal que LeBron l’a été au fil des ans. Mais on pouvait dire l’année dernière qu’il a commencé à en prendre beaucoup plus et cette année, il est beaucoup plus vocal que jamais, et il commence à l’apprendre.

«Mais sur le plan judiciaire, LeBron est probablement plus un facilitateur. Kawhi est probablement plus, vous savez, une offensive d’attaque, vous savez, disséquant le type de joueur défensif.

«LeBron est de la même manière. Et ils sont tous les deux, vous savez, de très bons défenseurs quand ils l’activent. Ils peuvent enfermer certains gars. Ils peuvent changer le jeu, avoir un impact sur le jeu, aux deux extrémités du sol. »

Green a une moyenne de 8,2 points par match cette saison pour une équipe des Lakers qui a obtenu un record de 49-14 et qui semblait culminer au bon moment. Pour sa carrière, Green est un tireur à 3 points de 40,2% qui affiche également une moyenne de 3,5 rebonds.

Juste avant une course de huit ans avec l’entraîneur Popovich et les San Antonio Spurs, Green a fait irruption dans la NBA en tant que recrue dans une équipe de Cleveland Cavaliers dirigée par des jeunes LeBron. Green a ensuite commencé 464 matchs avec San Antonio tout en remportant les honneurs de la deuxième équipe All-Defensive en 2017 et un championnat NBA en 2014.

