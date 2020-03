Danny Green discute de la compétition la plus difficile au cours de la saison 2019-20 NBA

L’une des choses les plus décevantes au sujet du report de la saison NBA 2019-2020 est que c’était la première saison depuis un certain temps où il n’y avait pas de favori évident.

Les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Clippers et les Milwaukee Bucks étaient apparemment apparus comme les favoris, mais des équipes telles que les Boston Celtics, les Houston Rockets, les Toronto Raptors, les Denver Nuggets et les Philadelphia 76ers pourraient toutes faire un championnat si certaines choses tombaient endroit.

L’incertitude a créé des atmosphères intenses, comme des séries éliminatoires tout au long de la saison pour les Lakers. Cela a commencé tôt quand ils ont affronté les Mavericks de Dallas sur la route, mais les récents concours contre les Nuggets, les Celtics, les Bucks et les Clippers ont tous apporté la même intensité. Inutile de dire que même si les Lakers étaient sans doute les favoris pour remporter le championnat, ils ont une tonne de compétition.

Danny Green sait tout sur les séries éliminatoires de la NBA et sur la solidité de cette ligue et n’a même pas pu la restreindre lorsqu’on lui a demandé à ce sujet. Green est récemment apparu sur “Take It There” avec Taylor Rooks et lorsqu’on lui a demandé qui était la compétition la plus difficile de l’équipe, il a énuméré un certain nombre d’équipes:

«Je pense qu’il y en a plus d’un. En Occident, je pense qu’il y en a beaucoup. Dans l’Est, bien sûr, Milwaukee est très difficile, Philly est bon quand ils sont en bonne santé. Boston est très difficile, vous avez vu ce match… c’est un match très difficile. Cela pourrait être une finale, on ne sait jamais, un aperçu. »

Green a ajouté que l’incertitude et le nombre total d’équipes potentiellement bonnes sont excellents pour les fans:

“Vous avez trois ou quatre équipes dans l’Ouest, trois ou quatre équipes dans l’Est qui peuvent sortir de chaque côté et cela rend plus excitant pour les fans de basket-ball à regarder.”

De toute évidence, tout cela a été enregistré avant la fermeture de la ligue en raison de la pandémie de coronavirus, alors Green n’avait aucune idée que les choses se passeraient comme elles l’ont fait. Espérons que la NBA sera de retour cette saison car tout ce que Green a dit sur les Lakers et leur compétition est vrai.

Les séries éliminatoires s’annonçaient comme l’une des meilleures de mémoire récente et tout le monde regardait de près pour voir comment les matchs se dérouleraient, car cela jouerait un rôle énorme dans la décision finale. Pour la Conférence de l’Ouest, des équipes telles que les Mavericks et l’Utah Jazz étaient capables de donner aux meilleures équipes des problèmes majeurs et il en va de même pour les Indiana Pacers et Miami Heat dans la Conférence de l’Est.

Les Clippers et les Bucks étaient les deux équipes que tout le monde considérait comme la plus grande compétition de l’équipe pour remporter la finale de la NBA 2020, mais avant même de les atteindre, les Lakers affronteraient des équipes difficiles.