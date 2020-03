Danny Green discute de la saison 2019-2020 de la NBA avec une chance réelle de gagner le championnat

Les Lakers de Los Angeles semblaient furtivement au bon moment avant que la NBA ne décide de suspendre la saison 2019-2020 le 11 mars en raison du coronavirus.

C’est un événement malheureux et imprévu, mais c’était dans le meilleur intérêt des joueurs et des équipes impliqués car une pandémie mondiale est beaucoup plus importante que le match de basket-ball.

La ligue a continué de mettre en œuvre des mesures pour assurer la sécurité et le bien-être de tous avec la dernière série d’instructions concernant la fermeture des installations de l’équipe. Ces directives ne sont qu’une partie des mesures prises à l’échelle nationale pour ralentir la propagation de COVID-19.

Au milieu de la situation, Danny Green a parlé avec Mike Trudell des Lakers de la façon dont la suspension de la saison affecte l’équipe:

La plus grande chose à laquelle la plupart des gens pensent, en particulier les prétendants, c’est que nous avons une très bonne opportunité ici – nous avons construit la chimie – et nous pourrions être l’une des dernières équipes debout. Pour cet élan, pour ce rythme, pour tout ce qui est découragé ou réacheminé pourrait changer les choses. C’est un peu nul. Mais je pense qu’avec le coussin que nous avons pour la première place, je pense que nous sommes assez confiants que nous pourrons terminer la saison avec un bon classement. Mais nous voulons juste être en bonne santé, et garder notre rythme afin que nous soyons la même équipe lorsque nous recommençons que nous l’étions lorsque les choses s’arrêtent.

Les équipes jouent normalement leur meilleur basket ou à tout le moins se mettent en forme autour de mars, mais l’arrêt du jeu tue tout élan que Los Angeles avait construit. Ce type de rythme sur le terrain se retrouve généralement dans les séries éliminatoires, de sorte que les Lakers auront un sérieux défi à essayer de retrouver ce niveau de jeu quand ou si la saison régulière reprend.

Les propriétaires de NBA semblent optimistes quant à la poursuite de la saison, mais on ne sait toujours pas quand cela se produira. Compte tenu de la propagation du coronavirus et du nombre croissant de tests positifs, la logistique derrière une date de reprise raisonnable fait de la situation un cauchemar à comprendre.

Malgré les circonstances difficiles, Green et le reste du violet et de l’or auront toujours une excellente occasion de rebondir et de poursuivre un championnat alors qu’ils se vantent sans doute du meilleur duo de la ligue à LeBron James et Anthony Davis et d’une défense de calibre de championnat. Plus les joueurs et le reste du pays suivent le protocole, plus le basket-ball est rapide à revenir.