Danny Green dit que LeBron et AD vérifient toujours les Lakers

Alors que les joueurs, les propriétaires et l’administration de la NBA gardent l’optimisme selon lequel la saison pourrait trouver une conclusion et un éventuel champion de la NBA 2020, la question devient alors, si la NBA revient, quelles équipes seront toujours en mesure de rester en forme d’ici à la Solution éventuelle de la NBA pour un sprint de fin de saison.

L’une des plus grandes histoires de la ligue a été le manque d’accès aux terrains de basket-ball pour plusieurs stars, dont le MVP en titre de Milwaukee, NBA, Giannis Antetokounmpo. Mais selon le gardien des Lakers Danny Green, parlant de la carrière télévisuelle des Lakers Spectrum SportsNet, LeBron James et Anthony Davis sont restés engagés avec leurs coéquipiers, essayant de trouver des lieux pour s’entraîner et rester affûtés.

“Bron vérifie les gars, AD vérifie les gars pour s’assurer et voir s’ils ont accès à une salle de sport ou non, s’ils sont en ville ou non, s’ils sont en mesure de venir à leur rencontre et d’obtenir des séances d’entraînement Parce que, vous savez, il s’entraîne avec son fils comme un fou au moins 4 à 5 fois par semaine. Il nous donne cette option. Mais beaucoup de gars ici – la plupart d’entre eux sont rentrés chez eux avec leur famille – ont trouvé accès à quelque chose pour pouvoir rester en forme. » (Pointe de chapeau Christian Rivas de SB Nation)

Que la NBA revienne à Las Vegas, aux Bahamas ou à Disney World, quelle équipe est capable de maintenir quelque chose de similaire à sa forme de la saison régulière aura les meilleures chances de remporter un championnat. Pendant ce temps, certaines équipes tentent d’équilibrer les règles du jeu en demandant une éventuelle période d’entraînement de 25 jours.

En outre, cette interruption est un autre exemple de la direction conjointe de LeBron et Davis, qui a été saluée par les joueurs et les entraîneurs des Lakers tout au long de la saison.

