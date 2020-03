Danny Green: “Je ne pense pas que Rudy Gobert doive être lynché”

Cela fait quatre jours depuis Rudy gobert, un joueur de l’Utah Jazz, testé positif pour le coronavirus et la NBA a été immédiatement suspendue pour une période minimale de 30 jours à cause de cela.

Le centre français a été largement critiqué depuis lors, non pas pour avoir été infecté, mais pour une vidéo de lui quelques jours avant qu’il n’apprenne qu’il avait la maladie dans laquelle il vacillait sur le Covid-19 lui-même en jouant tous les microphones avec ses mains.

Ces critiques ont causé Danny Green, un joueur des Los Angeles Lakers, est récemment venu à la défense de Gobert déclarant, à travers un FaceTime avec Taylor Rooks du Bleacher Report, ce qui suit: “Ce qui lui est arrivé aurait pu arriver à n’importe lequel d’entre nous Je ne pense pas que je devrais être blâmé ou critiqué. “

Êtes-vous d’accord avec la position de Danny Green sur Rudy Gobert? —- pic.twitter.com/oO5FwJohHL

– Jazz Nation (@JazzNationCP) 15 mars 2020

Le fait qu’il n’ait pas pris la maladie au sérieux sans savoir qu’il était infecté a rendu Rudy Gobert coupable de ses actes. La première étape que le joueur lui-même a prise à cet égard pour s’excuser a été de faire un don de 500 000 $ aux villes de l’Utah et de l’Oklahoma, et à sa France natale.

“Je suis conscient qu’il existe d’innombrables façons dont les gens ont été touchés. Ces dons que j’ai voulu faire sont un petit échantillon qui reflète toute ma gratitude et mon soutien à toutes les personnes touchées, et c’est la première des nombreuses étapes qui Je donnerai pour améliorer la situation autant que possible », a déclaré Gobert après avoir fait connaître sa contribution.

.