Danny Green note sa performance au cours de la saison NBA 2019-2020

Après avoir raté Kawhi Leonard, les Lakers de Los Angeles sont rapidement passés à d’autres options d’agent libre, le plus grand d’entre eux étant Danny Green.

Au cours de la saison NBA 2018-19, Green a joué un rôle majeur dans les Raptors de Toronto en remportant les finales NBA 2019 en tant qu’aile 3 et D et les Lakers pensaient qu’il aiderait à faire de même.

Jusqu’à présent dans la saison, les résultats ont été relativement mitigés. La défense de Green a été excellente la plupart des matchs, mais offensivement, il a été extrêmement irrégulier. Dans certains jeux, Green est en feu, mais cela a tendance à être suivi de plusieurs jeux où il a très peu d’impact sur ce côté du ballon.

Green a récemment parlé de cela dans une apparition sur “Take It There” avec Taylor Rooks. Green a été invité à se donner une note pour la saison jusqu’à présent et a admis qu’il n’avait pas été à la hauteur de ses normes:

Je suis probablement l’un de mes plus grands critiques, je suis dur avec moi-même. Je me donnerais probablement un B- / C +. J’ai l’habitude de garder le gars n ° 1 et maintenant Avery a ça. Offensivement, j’ai l’habitude de faire ceci, de faire cela, maintenant je reste juste dans le coin et je m’assure que j’espace ou que je règle les écrans pour que je le comprenne. Mais en le découvrant, je m’améliore par à-coups ici et là, mais probablement en C + / B-.

Il ne fait aucun doute que le rôle de Green a changé et cela prend du temps à s’y habituer. Les systèmes offensifs avec Toronto et les San Antonio Spurs où Green a joué avant étaient plus ouverts avec le mouvement de la balle et le mouvement des joueurs, tandis que les Lakers sont construits autour de deux joueurs All-Star dans LeBron James et Anthony Davis.

Beaucoup de joueurs ne sont pas habitués à se tenir debout par endroits et à attendre le ballon, c’est donc une compétence différente et avec laquelle de nombreux grands tireurs luttent. Les joueurs doivent se sentir plus impliqués et construire un rythme et Green n’a pas encore pu le faire.

Comme il l’a dit, il y a eu des poussées. Plus récemment, Green a eu une grosse soirée de 17 points contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans avec cinq trois points. Mais dans les six matchs qui ont suivi, il a marqué en moyenne moins de cinq points – dont deux nuits sans but – tout en totalisant sept points à trois points. C’est l’incohérence qui a sûrement été une frustration pour lui-même et les fans des Lakers partout.

Espérons que Green aura la chance de continuer à grandir dans le système et d’aider les Lakers à remporter un championnat. Ces commentaires ont été donnés avant la fermeture de la ligue en raison du coronavirus et Green n’avait aucune idée que la saison pourrait être terminée.

Une chose que Green a en tête est l’expérience des séries éliminatoires et s’il en a l’occasion, il n’aura pas peur de la grande scène que les Lakers offriront.