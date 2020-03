Danny Green se réveillait toujours lorsque les Spurs l’ont échangé

Pour enfin apaiser la tension entre Kawhi Leonard et le personnel des San Antonio Spurs, l’équipe a décidé d’échanger l’attaquant à l’extérieur à l’été 2018. Par un coup du destin, Danny Green (maintenant avec les Los Angeles Lakers) a été inclus dans le package envoyé aux Raptors de Toronto en échange de DeMar DeRozan, Jakob Poeltl et d’un choix de première ronde protégé en 2019.

Green a récemment raconté en coulisse ce qui s’est passé le jour où il a découvert qu’il avait été échangé. Dans une interview avec ESPN, le tireur d’élite des Lakers a déclaré qu’il «se réveillait toujours» lorsqu’il a découvert qu’il se rendait à Toronto avec Kawhi.

«Je me réveillais encore. J’étais comme, “qu’est-ce qui se passe?” D’accord, wow. C’est un choc », a expliqué Danny Green.

Mais après avoir repris ses esprits, Green a soigneusement évalué la situation. Il savait que les Raptors étaient l’une des meilleures équipes des dernières années et ils avaient une chance légitime de remporter le titre. Hors du terrain, Green a remarqué que Toronto – bien qu’il soit dans un autre pays – est proche de New York, sa ville natale.

«J’étais le plus en état de choc. Mais en voyant l’équipe où j’allais, j’ai juste regardé le positif. J’étais excité. J’étais plus près de New York, ma famille pouvait me voir », a ajouté le gardien des Lakers.

Comme tous les fans de basket-ball le savent maintenant, Green et Leonard ont mené les Raptors jusqu’en finale de la saison 2018-19. Non seulement cela, mais ils ont mis fin à la dynastie des Golden State Warriors.

Être échangé et déménager dans une nouvelle ville est difficile pour tout joueur, mais Green avait la bonne mentalité et cela a certainement payé. Maintenant, il est avec les Lakers qui attendent un autre tir lors de la finale de la NBA.