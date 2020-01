Danny Green sur le solide leadership de LeBron «il ne prend pas de jour de congé»

Il n’y avait probablement rien pensé à l’époque, mais beaucoup d’autres personnes ont compris ce que Danny Green avait pu faire inconsciemment lors d’une interview avec Zach Lowe d’ESPN dans la dernière édition du Lowe Post, qui a été publiée mercredi. .

Green a parlé avec éclat du leadership de LeBron James tout au long de la saison, même ici avec cette belle publication. Mais ce sont les choses qu’il disait à propos de LeBron, qu’il n’a pas nécessairement toujours dites à propos de son ancien coéquipier Kawhi Leonard qui ont fait parler les gens. Green a déclaré qu’une grande partie du leadership de LeBron “venait au travail tous les jours” et même dans les jeux auxquels il ne jouait pas, en étant toujours présent dans l’équipe et en les motivant.

Ce clip particulier peut être entendu ci-dessous.

Comme je l’ai dit en haut, il est peu probable que Green ait l’intention de projeter Leonard sous un jour différent de LeBron. Pourtant, les différences sont suffisamment claires pour que tout le monde puisse voir comment Leonard dirige une unité et comment LeBron en dirige une. Green vient de nous les présenter à nouveau.

Leonard a manqué 11 matchs jusqu’à présent cette saison alors qu’il continue de soigner une blessure au genou. Les Clippers ont été généralement bien et sont actuellement 31-14, bon pour le n ° 3 de la Conférence Ouest. La saison régulière n’a pas été une priorité pour lui de la même manière que pour LeBron et les Lakers cette saison. Étant donné qu’il a fait la même chose l’année dernière et a remporté le championnat, il est difficile de lui en vouloir tant que les résultats ne sont pas là.

Et bien que Green démontre de manière fantastique pourquoi LeBron devrait être le MVP, l’éthique de travail et la disponibilité du MVP Giannis Antetokounmpo ne peuvent pas être mises en doute beaucoup non plus.

