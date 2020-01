Dans la dernière mise à jour du vote des fans, James Harden des Rockets détient la tête des étoiles

Dans la troisième et dernière mise à jour hebdomadaire de la NBA, la star des Houston Rockets, James Harden, continue de détenir une avance considérable dans les votes des fans pour être un partant en retrait dans le NBA All-Star Game 2020.

Harden, 30 ans, a été un All-Star au cours de ses sept saisons terminées avec les Rockets, et un démarreur dans cinq d’entre elles.

Dans la mise à jour de jeudi, Harden continue de se classer deuxième dans le vote des fans parmi les gardes de la Conférence de l’Ouest, derrière Luka Doncic des Dallas Mavericks. Doncic, qui est originaire de Slovénie et apporte une présence de vote internationale importante, mène presque toute la NBA dans le vote des fans.

Harden mène Damian Lillard de Portland avec un total de près de deux millions de voix pour la deuxième place de départ parmi les gardes de l’Ouest.

Le vote des fans représente la moitié des votes qui déterminent les partants All-Star. Les joueurs représentent 25%, tout comme un panel de membres des médias.

Bien que les votes des deux derniers groupes ne soient pas encore connus, il est difficile d’imaginer Harden ne faisant pas partie des deux premiers gardes occidentaux par de nombreux électeurs (le cas échéant). Le joueur par excellence 2018 affiche en moyenne 37,2 points par match en tête de la ligue, ce qui est le total le plus élevé de tous les joueurs au cours des 56 dernières années et le plus élevé par un gardien de tous les temps. Il est également dans le top 10 des passes décisives de la NBA à 7,5 par match.

Le coéquipier des Rockets, Russell Westbrook, avec une moyenne de 24,8 points, 7,8 rebonds et 7,2 passes décisives par match, est le cinquième des votes des supporters parmi les gardes de la Conférence de l’Ouest. Cependant, à moins d’une blessure à Doncic ou Harden, il ne semble pas y avoir de chemin pour que le MVP 2017 de la ligue commence.

Cependant, Westbrook pourrait toujours faire le match des étoiles comme réserve. Les 30 entraîneurs de la NBA reçoivent un bulletin de vote avec la possibilité de sélectionner trois joueurs en zone avant, deux joueurs en zone arrière et deux choix de joker de chaque conférence. Westbrook a été un joueur d’étoiles au cours de huit des neuf dernières saisons, et il a été le joueur par excellence du jeu en 2015 et 2016.

À part Harden et Westbrook, aucun autre joueur de zone arrière ou de zone avant avec les Rockets (26-14) n’est actuellement dans le top 10 des votes des fans. Le vote des fans se poursuivra jusqu’au lundi 20 janvier. À partir de là, les entrées du jeu seront annoncées le 23 janvier et les réserves le 30 janvier.

Le joueur de chaque conférence avec le plus de votes des fans sera nommé capitaine de l’équipe et rédigera ensuite sa propre formation pour le match. En ce moment, LeBron James des Los Angeles Lakers et Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks sont en route pour cet honneur.

Le match des étoiles 2020 se tiendra le dimanche 16 février au United Center de Chicago, Illinois.

