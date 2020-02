Dans la renaissance des Rockets de Russell Westbrook – The Athletic

Le véritable moment d’évasion de Russell Westbrook à Houston n’est pas venu la nuit où il a marqué 41 points sur les Lakers, ni quand il a marqué 40 sur les Clippers.

Ce n’est pas quand il a amassé plus de points dans la peinture que quiconque ne s’appelant pas Shaquille O’Neal au cours des deux dernières décennies.

Ce n’était même pas lorsqu’il a jonglé avec le rebond de son fils, Noah, sur ses genoux et partagé la scène des étoiles avec James Harden, cette fois en tant que coéquipiers des Rockets tout au long de la saison plutôt que juste pour le week-end.

L’introduction de Westbrook à Houston n’impliquait rien de tout cela. En fait, en cette journée froide et pluvieuse d’août, cela ne l’a pas vraiment impliqué non plus. Du moins pas physiquement.

C’était le dernier jour de ce qui avait été un week-end réussi à JH-Town, une tradition de Houston lancée par Harden et son entourage dans le but de redonner aux fans et à la communauté qui le soutenait depuis près d’une décennie.

La pluie était venue tôt et apparemment de …

.