Dans le commerce de Clint Capela, Rockets fait l’acquisition de Robert Covington

Dans les nouvelles qui ont éclaté mardi soir, les Houston Rockets ont convenu d’acquérir l’attaquant Robert Covington et le grand homme de réserve Jordan Bell des Timberwolves du Minnesota, avec un choix de repêchage de deuxième ronde.

Dans le cadre d’un échange quadridirectionnel massif impliquant un nombre historique de joueurs, les Rockets envoient le centre de départ Clint Capela à Atlanta et leur choix de première ronde en 2020 à Denver, ainsi que les réserves blessées Gerald Green (à Denver) et Nene ( à Atlanta).

L’accord de 12 joueurs a été conclu plus d’une journée avant la date limite de négociation de la NBA pour la saison 2019-2020, qui est à 14 heures. Heure centrale jeudi. Il est certainement possible que Houston puisse faire un autre mouvement d’ici là, puisque les Rockets ont maintenant deux places ouvertes.

Surtout connu pour sa défense, Covington affiche en moyenne 12,8 points, 6,0 rebonds et 1,7 interceptions en 29,4 minutes par match cette saison. L’attaquant dégingandé de 6 pieds 7 pouces, qui tire 43,5% du terrain et 34,6% sur 3 points, offre la polyvalence défensive pour garder plusieurs positions.

Le joueur de 29 ans a signé au cours de la saison 2021-2022 à un salaire moyen d’environ 12 millions de dollars. Selon plusieurs rapports, Covington est une cible commerciale des Rockets depuis des mois.

Les Rockets ont sélectionné Capela au premier tour du repêchage de la NBA 2014. Maintenant à sa sixième saison – tous avec les Rockets -, le joueur de 25 ans affiche en moyenne 13,9 points (62,9% de tirs) et 13,8 rebonds par match, ce total rebondissant se classant quatrième de la ligue.

Malgré les chiffres individuels criards, les Rockets ont une fiche de 10-1 (0,909) dans des matchs auxquels Capela n’a pas joué au cours de la saison 2019-20 en raison d’une blessure ou d’une maladie. Plus précisément, les Rockets ont eu une cote bien supérieure en attaque lorsqu’ils n’utilisent pas un centre traditionnel.

Cela semble avoir incité le directeur général Daryl Morey à réaffecter les ressources salariales de son équipe, la tranche de plus de 16 millions de dollars de Capela allant à un attaquant plus polyvalent à Covington et à un centre moins cher.

À cette fin, les Rockets auraient cherché à faire venir à la fois un joueur de l’aile et un centre de remplacement pour Capela dans le cadre de leurs transactions prévues menant à la date limite des échanges de jeudi. Puisqu’ils n’acquièrent pas de centre éprouvé dans cette transaction, cela pourrait signaler qu’un autre échange ou une éventuelle signature de rachat est en cours à cet effet.

Les Rockets (32-18) ont remporté six de leurs huit derniers matchs au total, les quatre dernières victoires sans Capela. Ils occupent la cinquième place des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest et à seulement un demi-match de la quatrième place de l’Utah (32-17).

Mais avec une mission déclarée de remporter le titre de la NBA 2020, leurs vues sont beaucoup plus élevées que leur classement actuel. L’espoir de Morey est que l’acquisition de Covington puisse les rapprocher de cet objectif ultime.

