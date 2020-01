Dans le match des étoiles, le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, soutient Westbrook

Le propriétaire des Houston Rockets, Tilman J.Fertitta, s’est rendu sur Instagram pour défendre le gardien Russell Westbrook dans le match des étoiles NBA 2020.

Dans un message sur son compte samedi soir, Fertitta a félicité le gardien des Rockets James Harden pour sa place de départ et a dit qu’il attend avec impatience que les entraîneurs de la ligue ajoutent Westbrook à l’équipe pour rejoindre Harden. Fertitta a conclu son message avec le hashtag #DeservesIt, faisant référence à Westbrook.

Les réserves des étoiles, déterminées par les votes des entraîneurs de la ligue, seront annoncées jeudi 30 janvier prochain.

Pour la saison 2019-2020, Westbrook est dans le top 10 de la NBA en marquant et en aidant à 25,8 points et 7,4 passes décisives par match. Il a également une moyenne de 8,1 rebonds, ce qui est parmi les meilleurs de la ligue au poste de garde.

Mais Westbrook, un ancien joueur par excellence et huit fois joueur des étoiles, a encore amélioré son jeu au fil de la saison. Depuis le 7 décembre, lors de ses 19 derniers matchs, Westbrook a une moyenne de 29,9 points par match avec 49,6% de tirs.

Ce total par match au cours des six dernières semaines est n ° 2 dans l’ensemble de la NBA, derrière seulement Harden. De plus, le pourcentage de tirs de Westbrook dans l’accumulation de ces points est plus élevé que quiconque dans le top cinq.

Après avoir acquis Westbrook la dernière intersaison, Fertitta a clairement indiqué qu’il était un grand partisan du commerce l’amenant à Houston.

Westbrook, Harden et les Rockets (28-16) retournent au basketball dimanche après-midi à Denver (31-14), bien que Harden soit discutable pour jouer avec une cuisse gauche meurtrie. Le pourboire est prévu à 14 h 30. Heure centrale.

