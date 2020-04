Dans le monde réconfortant de la collecte de Hot Wheels

En 1995, Sheri Abbey était à une rencontre d’échange en Californie quand quelque chose de petit a attiré son attention: un modèle classique de voiture Radio Flyer wagon Hot Wheels, avec un aileron, un moteur monté à l’arrière et un volant de style papillon.

Abbey avait toujours apprécié les machines. Elle a grandi dans le Michigan, où elle vivait dans une maison de passionnés d’automobiles. Son père possédait un atelier de carrosserie et faisait parfois de la course. Ensemble, Abbey et son père ont construit des hot rods, des muscle cars américaines avec de gros moteurs modifiés pour la vitesse.

Il était logique que son amour des grosses voitures se traduise par une affinité pour les petites. Mais quand Abbey a ramassé le jouet, elle ne pouvait pas savoir où il l’emmènerait.

«Je ne savais pas à quel point ils étaient collectables», explique Abbey. Bientôt, elle partageait le passe-temps avec son fils, qui avait trois ans à l’époque. “Nous allions aux salons automobiles et grâce à Hot Wheels, il connaîtrait les noms de toutes les voitures.”

Une vie de collection avait commencé.

Mattel a lancé la première ligne de jouets Hot Wheels en 1968 avec 16 voitures, qui comprenaient des versions personnalisées de la Camaro, Barracuda, Mustang, Thunderbird et Beetle. Ils sont devenus connus dans la tradition Hot Wheels sous le nom de Sweet 16.

Hot Wheels est rapidement devenu une force sur le marché des jouets. Ils se vendaient pour un dollar, ce qui en faisait un jouet parfaitement abordable pour les parents lorsqu’ils allaient à l’épicerie avec leurs enfants.

Les Hot Wheels ont évolué depuis des décennies. Les voitures principales – les voitures à un dollar que vous pourriez trouver dans votre Wal-Mart local – existent toujours, mais maintenant les voitures de série premium, avec des conceptions plus complexes et de meilleurs matériaux, sont vendues à un prix majoré. Mattel fabrique également des voitures Treasure Hunt, qui sont des versions en édition spéciale des voitures principales.

Hot Wheels n’est plus commercialisé uniquement pour les enfants. Le fait que les gens qui ont grandi avec Hot Wheels, comme Abbey, les aiment toujours tant d’années plus tard n’est pas un accident. Mattel a consciemment rendu Hot Wheels plus attrayant pour les adultes.

Amy Boylan a débuté dans la division des logiciels pour Mattel à la fin des années 1990. Pendant qu’elle était dans l’entreprise, Boylan a remarqué qu’il y avait des milliers de collectionneurs Hot Wheels à travers le monde et a construit un site officiel et un forum pour rassembler les passionnés. Création du Hot Wheels Red Line Club. Pour une cotisation annuelle, les collectionneurs avaient accès à l’achat de voitures haut de gamme.

«Nous avons fini par compter 5 000 membres au cours des six premiers mois», explique Boylan. «J’ai tout de suite réalisé à quel point c’était grand et à quel point nos collectionneurs étaient enragés. Les collectionneurs collectionnaient toujours, mais nous y avons mis de l’ordre. Nous avons construit une communauté de près de 100 000 personnes dans le monde. »

En 1999, des membres de la famille du Montana ont informé Abbey d’un ami qui vendait sa collection Hot Wheels, qui totalisait plus de 7 000 voitures, dont certaines de la version originale de 1968. Quand elle les a acquises, elle a commencé à vendre les voitures comme une bousculade latérale.

Finalement, son enthousiasme d’enfance pour démonter de vraies voitures a saigné dans son hobby. Abbey s’est lancé dans la personnalisation.

«Vous pourriez en faire tout ce que vous pouvez imaginer», explique Abbey. “C’est à ce moment que votre talent artistique prend le dessus.”

Abbey a pris des voitures Hot Wheels vendues au détail pour un dollar, les a dépouillées et les a remises en place avec de nouvelles pièces. Ils se sont vendus 30 $ chacun.

Ses voitures personnalisées ont attiré l’attention de la communauté Hot Wheels. En 2004, Mattel a volé Abbey au Japon pour un événement de personnalisation.

«Je suis une fille de la campagne», dit Abbey. «Donc, aller à Tokyo était fou. Tout était écrasant. Ce fut une expérience merveilleuse. »

Abbey a passé six mois à travailler sur diverses coutumes Hot Wheels. L’une des voitures les plus mémorables était une McDonald’s Studebaker qu’Abbey a transformée en Dragster.

«J’avais les détails sur la façon dont j’ai câblé les bougies d’allumage», explique Abbey. «J’ai mis les réservoirs de gaz. Vous pouvez voir tous les détails. J’ai dégrossi tous les pneus, donc on aurait dit qu’il avait fait des burnouts. »

En 2009, Abbey a été intronisé au Temple de la renommée de la miniature en tant que personnalisateur. Maintenant âgé de 58 ans, Abbey a repris le travail de machiniste. L’argent est assez bon pour aider à payer ses deux enfants pour aller à l’université, mais travailler sept jours par semaine signifie qu’Abbey a dû abandonner son passe-temps Hot Wheels au cours des cinq dernières années.

Désormais, Abbey aérographe et personnalise des voitures grandeur nature.

«Je préfère peindre de plus grandes choses», déclare Abbey. “Les petites voitures devenaient fastidieuses, et je souffre d’un peu d’arthrite entre les mains.”

L’histoire d’origine d’Abbey’s Hot Wheels n’est que l’une des nombreuses. C’est la beauté de la collection: vous créez vos propres règles. La façon dont vous entrez dans le passe-temps – que ce soit à cause de votre amour pour les voitures ou parce qu’elles faisaient partie de votre enfance – est très unique pour vous.

Certains collectionneurs, comme Marcia Walker, reprennent le passe-temps de leurs proches. Walker vit dans le Wisconsin et a appris pour la première fois Hot Wheels lorsqu’elle a rencontré son mari, il y a 23 ans.

«Il les collectionnait», explique Walker. “Et je me disais:” Hum, ce sont des jouets. C’est quoi le problème? ». Elle a rapidement été emportée dans le monde des Hot Wheels. Walker a assisté à des expositions de collectionneurs locaux avec son mari et l’a aidé à retrouver des voitures difficiles à trouver. Elle est tombée amoureuse de l’expérience et, finalement, Hot Wheels est devenue une activité de lien familial avec ses deux fils, qui ont maintenant 18 et 21 ans.

«Nous les avons emmenés à tous ces événements Hot Wheels», explique Walker. «Ils ont pu voir des choses dans le monde autres que les quatre coins de notre maison.»

Walker estime que sa famille a des milliers de voitures Hot Wheels dans leur collection.

«Pour être honnête, j’aurais peur de le découvrir», explique Walker. “Il y a des étuis sous les escaliers, il y a des étuis dans le placard, il y a des boîtes ici, il y a des boîtes là-bas. Je ne pense pas qu’il y ait une pièce dans la maison sans Hot Wheels. “

L’un des designs personnalisés de Sheri Abbey.





Abbaye de Sheri

Un aperçu de la collection de Jeremy Iglesias, qui contient plus de 1 500 voitures.





Jeremy Iglesias

Certains collectionneurs sont simplement gonzo. James Savel, 60 ans, a rejoint le Red Line Club en 2003. Aujourd’hui, son sous-sol est rempli de voitures Hot Wheels de la collection originale, et chaque décennie par la suite. L’hippodrome Sizzler de forme ovale qu’il utilisait pour piloter ses Hot Wheels alors qu’il était enfant est toujours assis dans une salle de stockage dans son sous-sol.

Les vedettes de sa collection incluent le Chevy Bel Air Candy Striper et la Volkswagen Beach Bomb. La version prototype violette, me dit Savel, vaut actuellement 300 000 $.

«Je descends périodiquement en bas et je regarde les voitures», dit-il.

Le fils de Savel, Mark, 34 ans, a finalement rejoint Hot Wheels l’année dernière, pour le plus grand plaisir de son père. Lorsque Savel a récemment rédigé son testament, il a partagé ses articles les plus précieux entre son fils et sa fille. «Ma sœur obtient sa collection de disques», dit Mark. “Je reçois les Hot Wheels.”

Savel plaisante en disant que lors de son décès, Mark, un agent immobilier ayant une compréhension approfondie du retour sur investissement, vendra probablement la collection complète de son père le lendemain. “Il a probablement raison”, dit Mark en riant.

Mark se mariera plus tard cette année, et en raison des dépenses engagées pour la famille, Savel a juré de ne plus dépenser autant d’argent pour Hot Wheels. “Et puis je reçois un appel de lui”, dit Mark. “Il me dit qu’il a acheté la Hot Wheels Tesla Racer.”

La voiture est télécommandée et coûte 400 $.

“La livraison est gratuite”, explique Savel.

De nombreux collectionneurs sont des sentimentalistes, poursuivant ce qu’ils désiraient autrefois quand ils étaient enfants. Jason Marshall, un graphiste de 45 ans, a également vu sa collection Hot Wheels se développer au cours des cinq dernières années. En 2015, il passait devant une allée de Hot Wheels dans un magasin quand il a remarqué une nouvelle Lamborghini qui venait de sortir.

Marshall se souvient d’avoir regardé Transformers dans les années 80 et la première fois qu’il a vu différents modèles de Lamborghini – le Sideswipe, le Sunstreaker et le Countach – se transformer.

«Ils étaient pleins d’opulence», explique Marshall. «C’était le style. La façon dont les portes sont montées tout droit. C’était différent de tout ce qui s’est produit avant ou depuis. »

Au cours des cinquante dernières années, Marshall s’est consacré à la collecte de chaque Lamborghini produite par Hot Wheels. Il est à une quinzaine de voitures, mais deux seront particulièrement difficiles à retrouver.

La première est une voiture plaquée or 18 carats, l’une des 1000 exemplaires produites dans les années 90. Il s’agit d’une voiture envoyée par la poste, ce qui signifie que vous ne pouvez la recevoir que si vous avez envoyé des reçus spécifiques, ce qui la rend beaucoup plus rare que les voitures qui se trouvent généralement sur les étagères des épiceries. Cette Hot Wheel particulière porte actuellement un prix d’environ 300 $ sur le marché de la revente.

La seconde est une Lamborghini du 25e anniversaire produite en 2000 pour l’anniversaire de Mattel. Il a été remis aux employés avec un message «joyeux anniversaire» sur le capot. Marshall dit qu’il n’en a jamais vu un en personne et qu’il ne le sait qu’à partir d’une photo en ligne.

Alors, pourquoi ne pas acheter une Lamborghini réelle dans la vraie vie?

“Qui a quelques centaines de milliers de dollars pour une voiture que vous devrez probablement payer le triple de sa durée de vie pour l’entretien?” Dit Marshall. “Et cela ne tient même pas compte de l’assurance.”

Le point commun entre tous les collectionneurs, peu importe comment ils se sont retrouvés immergés dans Hot Wheels, est la joie que cela leur apporte.

Jeremy Iglesias, 18 ans, vit à Atlanta et étudie la technologie automobile au Chattahoochee Technical College. Au cours de ses cinq années de collection, Iglesias a amassé plus de 1 500 voitures dans sa collection Hot Wheels.

“Il n’y a pas de bonne façon d’être un collectionneur de Hot Wheels”, explique Iglesias. «Les voitures ont généralement une valeur sentimentale en étant présentes avec moi pour un événement, en m’accompagnant pour un voyage, un cadeau d’une personne ou quelque chose de mon enfance.»

Il y a une mauvaise façon d’être un collectionneur Hot Wheels. Comme d’autres articles dont la valeur augmente au fil du temps, Hot Wheels est populaire parmi les revendeurs.

Adam Janusick, dans la mi-vingtaine, vit dans le centre de l’Illinois et collectionne depuis 2011. Il dit que la chose la plus difficile à propos du passe-temps de nos jours est de faire face aux scalpers – ces acheteurs de Hot Wheels qui ne sont là que pour un profit.

«Ces gars-là surveilleront les magasins comme des vautours», explique Janusick. “Hot Wheels se présente en boîtes de 72. Dès que ces boîtes seront sorties du camion, elles seront là, les déchirant, prenant n’importe quelle voiture de quelque valeur que ce soit, les achetant, les ramenant chez elles et les mettant instantanément sur eBay pour un balisage. “

Récemment, Janusick a développé une stratégie pour retrouver les chasses au trésor. La clé est d’ignorer les détaillants à grande surface comme Wal-Mart et Target et de parcourir les épiceries locales, où les scalpers sont moins susceptibles de regarder.

Il creusait un jour à Hy-Vee, une chaîne d’épicerie locale, et a remarqué quelque chose de suspect à propos d’un BMV C4 Hot Wheels. La peinture était un peu plus foncée, plus brillante que la voiture principale. Les roues étaient en caoutchouc brillant et réel.

“J’ai crié de façon audible,” pas du tout “,” dit Janusick, sa voix s’élevant comme s’il était de retour dans l’allée découvrant la voiture pour la toute première fois.

Au lieu de sortir de Hot Wheels, de nombreux collectionneurs y ont grandi en vieillissant. Le hobby n’est pas seulement un voyage nostalgique; il s’agit de prendre leurs rêves d’enfant au sérieux.

Abbey en est un parfait exemple. Bien qu’elle ait atteint la fin de sa route en tant que collectionneuse Hot Wheels, elle garde toujours cette partie de sa vie proche. Elle prévoit de déménager dans un endroit plus petit, où elle souhaite réduire sa collection et installer des présentoirs pour ses Hot Wheels et récompenses personnalisées.

«Enfant, vous rêvez de la chose inaccessible», dit Marshall. “En tant qu’adulte, lorsque vous gagnez de l’argent, vous pouvez vous permettre quelques choses que vous ne pouviez pas auparavant.”

En embrassant ce que certains pourraient considérer comme un passe-temps enfantin, les collectionneurs de Hot Wheels montrent que les rêves peuvent être valables à tout âge. Grandir signifie simplement réaliser cette vérité.