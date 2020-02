Dans le rôle de banc, Eric Gordon revient aux Rockets après une blessure au tibia

Après avoir raté trois matchs consécutifs en raison d’un tibia gauche meurtri, le gardien des Rockets de Houston Eric Gordon a fait son retour samedi soir dans l’Utah.

L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a confirmé la nouvelle lors de sa session médiatique d’avant-match avec des journalistes du Vivint Smart Home Arena.

Bien que Gordon ait été le démarreur d’un petit attaquant avant son absence pour blessure, D’Antoni a choisi samedi de continuer à lancer Robert Covington et Danuel House Jr. comme attaquants à côté du centre P.J. Tucker. Cette décision a été prise, au moins en partie, sur la base d’un désir de limiter les minutes de Gordon à 30 ou moins après une mise à pied de plus de deux semaines.

Les Rockets n’ont pas encore déclaré une entrée à long terme entre Gordon et House. D’une manière générale, le Gordon de 6 pieds 3 pouces offre plus de potentiel de score et offensif, tandis que la maison de 6 pieds 6 pouces apporte plus d’athlétisme, de longueur et de polyvalence défensive.

Gordon a marqué un sommet en carrière de 50 points à Salt Lake City lors de son dernier match contre le Jazz, et sa disponibilité samedi pourrait être critique. Les Rockets (35-20) sont entrés derrière l’Utah (36-19) par un seul match au classement de l’Ouest, et ce match décidera également de tout bris d’égalité potentiel, puisque les équipes ont divisé les deux premiers matchs de la série de trois matchs.

La blessure persistante a semblé contribuer à une baisse des performances de Gordon avant la pause des étoiles. Lors de ses 13 premiers matchs depuis son retour d’une opération au genou droit le 29 décembre, Gordon a récolté en moyenne 20,0 points en 30,4 minutes par match avec 39,8% de tirs à partir d’une fourchette de 3 points.

En six matchs après la blessure du 27 janvier, Gordon a accumulé une moyenne de 11,5 points en 27,2 minutes avec seulement 22,2% de tirs à 3 points. La blessure au tibia est à la jambe gauche de 31 ans, qui n’est pas celle qui avait subi l’intervention chirurgicale précédente.

