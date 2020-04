Dans les coulisses, Chris Paul fait face à un défi majeur en tant que président de la NBPA

Peut-être mieux que le grand public, les athlètes professionnels savent que tout peut changer en un instant.

Un trajet jusqu’au panier, un atterrissage défectueux ou, dans ce cas, le temps qu’il a fallu pour effectuer un sprint vers le court central à Chesapeake Energy Arena.

Il y a une éternité, Donnie Strack – le vice-président des performances humaines et des joueurs du Thunder – a annoncé la nouvelle qui a changé tout un pays.

Rudy Gobert a contracté le coronavirus.

Depuis, comme les mouches, les principaux piliers de la culture sportive américaine ont commencé à tomber. No March Madness, l’incertitude de la Major League Baseball, le report même des Jeux olympiques – à bien des égards, nous avons été témoins de l’impact de COVID-19.

Et maintenant, alors même que la NBA s’assombrit dans un avenir prévisible, les projecteurs brillent sur le leader de l’association des joueurs de la NBA, Chris Paul.

En 2013, au lendemain du dernier arrêt de travail de la NBA, Chris Paul a succédé à Derek Fisher à la présidence du syndicat des joueurs de la NBA. Comme cela a longtemps été l’histoire de la NBA en ce qui concerne ses arrêts de travail, les propriétaires de la ligue ont pris des positions fermes pendant la négociation de la convention collective de 2011 et ont finalement remporté des concessions majeures parce qu’un certain nombre de joueurs de la ligue ne l’ont tout simplement pas fait. avoir la force financière de passer une saison entière sans chèque de paie.

Depuis lors, le syndicat a eu la prévoyance de mettre en œuvre quelques mesures de négociation pour aider à résoudre le problème séculaire de l’éducation de sa main-d’œuvre et de l’enseignement des principes économiques avancés.

Économisez autant que possible. Dépensez le moins possible. Apprenez à dire «non!»

Et autant que les joueurs de la ligue sont devenus plus sages et plus prudents, en un clin d’œil, ils ont collectivement vu leurs moyens de subsistance perturbés, encore une fois. La plus grande honte de toute la situation est qu’elle s’est produite bien plus tôt que quiconque ne l’avait jamais cru.

Selon les termes de la convention collective actuelle, le syndicat et la ligue auraient eu le plus tôt le droit de se retirer – et peut-être d’avoir l’idée d’un nouvel arrêt de travail – après la fin de la saison 2022-2023. Voilà trois saisons complètes à partir de maintenant.

Puis tout a changé.

La relation de travail entre les propriétaires de la NBA et ses joueurs a toujours été celle de la commodité mutuelle et des objectifs communs. Les deux parties doivent coexister, mais de temps en temps, il arrive un moment où les joueurs sont replacés à leur place et obligés d’accepter la réalité que les propriétaires considèrent depuis longtemps comme vraie: vous avez besoin de nous plus que nous avons besoin de vous.

Le 1er avril, les joueurs de la ligue étaient payés comme d’habitude, mais selon Marc Stein du New York Times, plus de 90% des effectifs de la ligue ont opté pour un calendrier de paiement de 12 mois pour assurer une trésorerie toute l’année. Tout d’un coup, c’est menacé.

Alors que de nombreux joueurs se sont mobilisés et ont fait des dons à des causes qui incluent le paiement du personnel de la ligue de jeu dont les moyens de subsistance sont perturbés, ironiquement, de nombreux propriétaires milliardaires de la ligue ont été beaucoup plus lents à faire de telles promesses. Les Philadelphia 76ers ont jugé prudent de réduire les obligations de travail de leurs employés ainsi que 20% de leurs salaires avant de faire volte-face dans le sillage d’un cauchemar de relations publiques.

Pour de nombreux observateurs, le message des propriétaires de la NBA concernant ceux qui porteraient le fardeau des opportunités économiques perdues était clair: mieux que vous.

Au moment où nous parlons, Adrian Wojnarowski d’ESPN rapporte que les propriétaires de la ligue et les représentants de la NBPA ont des discussions centrées sur la façon dont la ligue traitera la réalité des salaires perdus. Les deux parties, selon le rapport, partageront toutes les pertes qui pourraient résulter de l’annulation des matchs.

Pour l’instant, les joueurs sont confrontés à un avenir incertain en ce qui concerne la date à laquelle leurs prochains chèques arriveront et s’ils seront pour les montants convenus contractuellement.

Certains joueurs se retrouvent séquestrés dans leurs foyers et espèrent qu’une résolution permettra aux jeux de reprendre, même dans des arènes vides.

À travers la ligue, plus de 400 joueurs se retrouvent maintenant à faire exactement ce que Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari et Dennis Schroeder ont toute la saison – en espérant que Chris Paul puisse leur montrer la voie à suivre. Une fois le jeu repris, même si ce n’est que la saison prochaine, le syndicat et les propriétaires de la ligue devront s’entendre sur la façon de partager les pertes économiques qui en ont résulté, y compris la mesure dans laquelle les propriétaires peuvent récupérer les joueurs retenus. les salaires d’un fonds d’entiercement promulgué par l’ABC.

Sa saison inspirante interrompue par une pandémie brutale, discrètement, dans les coulisses, le président du syndicat des joueurs de la NBA doit faire sa part pour aider non seulement à nous ramener le basket-ball, mais à le faire dans des conditions que lui et sa circonscription trouvent au moins certains agréables.

C’est un défi auquel il s’est probablement préparé mentalement, mais c’est un défi auquel il est confronté trois ans plus tôt que quiconque ne le pensait.

Comme d’habitude, à la suite de la pandémie qui a touché les sports aux États-Unis, du moins en NBA, tous les regards restent rivés sur Chris Paul.

