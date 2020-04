Dans les coulisses de l’Utah Jazz pendant les jours qui ont tout changé – The Athletic

Note de l’éditeur: La deuxième partie d’une série de deux jours dans laquelle The Athletic offre un regard intérieur et en coulisse sur les moments clés qui ont conduit la NBA à fermer la ligue peu de temps après que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert ait été testé positif pour COVID -19. La partie 1 a examiné la décision de la ligue et comment elle a été exécutée. Maintenant, ce que c’était pour le Jazz pendant cette semaine, alors que les événements se déroulaient autour d’eux.

La salle se trouve au deuxième étage du campus de basket-ball de la Zions Bank à Salt Lake City, le centre d’entraînement de l’Utah Jazz, et elle est occupée dans une certaine mesure presque quotidiennement. C’est une pièce où les idées se balancent, où les métiers ont été exécutés et des chambres de guerre de nuit ont été mises en place. C’est une salle où d’innombrables scénarios ont été débattus et des décisions de basket-ball prises. Ce jour-là, il a été occupé pendant 45 minutes, ce qui ne semble presque rien. Vingt-quatre heures plus tard, ces 45 minutes ont été le prélude à l’un des événements les plus importants que le Jazz ait jamais connu …

