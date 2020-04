Dans les coulisses, Dennis Rodman était calme, timide sur les Chicago Bulls

Vous connaissez Dennis Rodman comme la star aux cheveux teints. Le gars avec tous les piercings. Celui qui a visité la Corée du Nord et est devenu un ami de Kim Jong-un.

Dans les coulisses, cependant, Rodman était calme et plutôt timide en tant que membre des Chicago Bulls, l’ancien garde et actuel entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, a déclaré à Scott Van Pelt dimanche après la sortie des deux premiers épisodes de “The Last Dance”. . “

Le week-end prochain, Rodman sera présenté dans le documentaire. Van Pelt a demandé à Kerr ce que le public serait surpris d’apprendre.

“Je pense à quel point Dennis était timide et silencieux”, a déclaré Kerr. “Le vrai Dennis.”

Pendant que Kerr parlait, SVP a montré des photos de Rodman, y compris s’habiller avec une robe de mariée.

“Dans les coulisses, il aimait écouter Pearl Jam, il aimait sortir avec ses coéquipiers, il aimait soulever des poids et il disait rarement un mot dans la pratique”, se souvient Kerr.

“Mais quand il est arrivé devant la foule, comme vous le voyez sur certaines de ces images, il est devenu une personne différente.”

Rodman était avec les Bulls lors de leur deuxième triplé.

Il a dirigé la ligue en rebondissant chacune de ces trois années dans le cadre de sa course de sept ans en tant que meilleur rebondeur du jeu dans lequel il a en moyenne 16,7 planches par match.

“Vraiment, il était juste un bon gars”, a déclaré Kerr. “Les gars aimaient vraiment passer du temps avec lui et il était plutôt modeste, en fait.”

