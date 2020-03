D’Antoni et Harden résonnent après une quatrième défaite consécutive

Les Houston Rockets (39-24) ont été dépassés et n’ont jamais été compétitifs dimanche soir dans une superbe défaite à domicile de 126-106 (score à la case) contre l’Orlando Magic (29-35). Ils ont traîné de 25 à la mi-temps.

C’est la quatrième défaite consécutive pour les Rockets, qui sont tombés au sixième rang de la Conférence Ouest après la défaite. Sur les quatre défaites, trois l’ont été à deux chiffres et trois aux équipes avec des records perdants.

Russell Westbrook a mené les Rockets avec 24 points (9 tirs sur 19) et huit rebonds, mais il était tellement frustré par la performance qu’il a quitté Toyota Center sans parler aux journalistes. Le vainqueur MVP, James Harden, a récolté 23 points en seulement 6 tirs sur 19 (31,6%).

Collectivement, les Rockets n’ont fait que 9 tirs sur 28 (28,1%) à partir de la plage de 3 points, et ils ont accordé 71 points au Magic en seulement la première moitié.

Après le match, l’entraîneur-chef Mike D’Antoni l’a qualifié de «fond de roche», bien qu’il se soit dit convaincu que l’équipe sortirait du marasme. Lorsqu’on lui a parlé de la caractérisation de D’Antoni, Harden a accepté.

Le Magic a rebondi sur les plus petits Rockets par 11, et ils avaient six joueurs à deux chiffres – titrés par 24 points du gardien de réserve D.J. Augustin en seulement 27 minutes. Augustin a tiré 7 sur 10 depuis le terrain (70,0%), dont 4 sur 6 sur 3 pointeurs (66,7%).

Les débutants en première ligne Nikola Vucevic et Aaron Gordon ont combiné pour 35 points et 26 rebonds contre les Rockets, sous la taille de Robert Covington et de 6 pieds 5 pouces P.J. Tucker à l’avant.

Sans citer de détails, D’Antoni a déclaré après la partie que les Rockets «remettaient tout en question» – bien qu’il ait précisé qu’il s’attendait à ce qu’ils trouvent les réponses. La séquence de quatre défaites consécutives est la pire de Houston pour la saison 2019-2020, ce qu’ils avaient déjà fait en janvier.

Désespéré d’une victoire pour briser la séquence de défaites, Houston revient en action mardi au Toyota Center contre un autre adversaire en difficulté dans les Timberwolves du Minnesota (19-44). Tipoff est fixé à 19 h. Central.

