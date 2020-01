Danuel House Jr. et James Harden minimisent l’incident de colère à Atlanta

On ne sait pas exactement ce qui s’est passé, mais l’attaquant des Houston Rockets Danuel House Jr. semble avoir mis un incident en colère depuis le premier quart de la victoire de mercredi à Atlanta derrière lui.

Dans ses notes d’après-match, Jonathan Feigen du Houston Chronicle écrit:

House a été exaspéré par quelque chose que Harden a dit après une balle morte qui a envoyé le jeu à un temps mort. House fit quelques pas vers le banc, puis devint furieux. Au moment où il atteignit le banc, il piétina une chaise. Il a passé les quelques minutes suivantes à faire les cent pas et à crier pendant que ses coéquipiers essayaient, et au début, il n’a pas réussi à le calmer.

Lorsqu’il est revenu au jeu, jouant 37 minutes avec sa place habituelle dans la rotation, il semblait avoir dépassé ce qui le mettait si en colère. Il ne partagerait pas ce qui a été dit ni pourquoi il a réagi comme il l’a fait. Il a offert un sourire, qu’il a souligné, quand il a dit qu’il était «heureux». Harden a également dit qu’il ne savait pas pourquoi House était si contrarié, bien que ce soit une valeur sûre, les deux savaient exactement pourquoi.

Une partie de l’incident entre House et Harden a été capturée par des caméras de télévision, y compris au moment où House a donné un coup de pied à une chaise.

Kelly Iko de The Athletic a rapporté que les vétérans Thabo Sefolosha et Tyson Chandler étaient ceux qui ont finalement calmé House.

Au cours des deux jeux avant cela, House avait tenté de créer quelque chose à partir du dribble à deux reprises contre Kevin Huerter, mais sans succès. Après le deuxième, Harden est venu lui parler. Dirigé vers le banc pendant le temps mort, House devint furieux et cassa. Il a crié, a donné des coups de pied à une chaise et a refusé de s’asseoir, tandis que les joueurs et les entraîneurs se demandaient ce qui se passait dans le monde. Il s’est finalement assis au bout du banc, juste à côté de Keith Jones. Thabo Sefolosha et Tyson Chandler l’ont finalement calmé.

Après le match, House a dit qu’il était bon et Harden a ri de la question de l’incident. Crise évitée.

House tomba durement au sol quelques minutes avant l’incident, ce qui amena certains à se demander s’il aurait pu souffrir. (House a manqué de temps cette année avec à la fois un bas du dos meurtri et une blessure à l’épaule gauche.)

Le petit avant de 6 pieds 6 pouces a raté les deux lancers francs qui ont suivi.

Harden ne voulait clairement pas discuter de l’incident dans son interview d’après-match. (L’échange lorsque Harden est interrogé à ce sujet commence à 2h55.)

Quoi qu’il se soit passé, cela n’a pas semblé avoir un impact sur les performances de l’équipe ou l’utilisation de House pour le reste de la partie. Les Rockets ont augmenté leur avance de 23 points à la suite de l’échange et House a joué 37 minutes au total.

Maintenant âgé de 26 ans et à sa deuxième saison avec les Rockets, House a connu une sorte de marasme ces dernières semaines.

En 14 matchs depuis le 9 décembre, House est en moyenne de 9,3 points par match sur 39,5% des tirs au total et 29,9 sur 3 pointeurs. À titre de comparaison, lors des 16 matchs qu’il a disputés avant cela, House avait en moyenne 12,1 points par match sur 46,6% des tirs et 44,0% sur 3 points.

Entre sa récente récession et la chute brutale, il serait compréhensible que House soit déjà dans un état légèrement agité.

Néanmoins, il a semblé le dépasser au fil du match, et les Rockets (25-11) ont finalement gagné à Atlanta (8-30) pour assurer leur troisième victoire consécutive et quatrième en cinq matchs.

House and the Rockets tentera de tourner rapidement la page du match d’Atlanta, avec un défi beaucoup plus important qui se profile jeudi soir à Oklahoma City (21-16). Le pourboire est prévu à 20 h 30. Central.

