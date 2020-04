Danuel House Jr. fait un don de 20 000 $ pour le soulagement de COVID-19 à Houston

L’attaquant des Rockets et originaire de Houston, Danuel House Jr., fait un don de 20 000 $ à la Houston Food Bank, qui sera utilisé pour fournir 60 000 repas aux familles locales dans le contexte de la crise actuelle du COVID-19.

Sur son compte Instagram, l’homme de 26 ans écrit:

J’ai l’honneur de faire ma part pour soutenir les efforts de secours du COVID-19 ici à Houston en partenariat avec la Houston Food Bank pour fournir 60 000 repas aux familles. Merci à tous les travailleurs de première ligne qui continuent de nous soutenir de près et de loin – les médecins, les infirmières, le personnel médical, les fournisseurs de repas et bien d’autres encore. Nous vous en sommes très reconnaissants. Veuillez rester en bonne santé et rester à la maison, tout le monde.

“Cela signifie beaucoup d’aider d’autres personnes que les membres de ma famille”, a déclaré House à Mark Berman de Fox 26 Houston. «J’adore aider les habitants de Houston. Je ne serais pas là où j’en suis sans eux. “

House a en moyenne 9,9 points (38,2% sur 3 points) et 4,0 rebonds en 28,0 minutes par match sur deux saisons avec les Rockets.

