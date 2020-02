Danuel House Jr. plaide en faveur de la formation de départ des Rockets

Lorsque Danuel House Jr. a été retiré de la formation de départ des Houston Rockets le 11 janvier, il était au milieu d’un marasme prolongé.

En neuf matchs du 28 décembre au 15 janvier, l’attaquant de 26 ans n’a marqué qu’une seule fois en double. En 30,8 minutes par match, House a récolté en moyenne 7,6 points (27,5% des tirs à 3 points), 3,8 rebonds et 0,4 interceptions, et sa frustration a semblé déborder le 8 janvier à Atlanta avec un incident de touche en colère au cours duquel il a donné un coup de pied au-dessus d’un chaise.

Mais depuis cette vague de froid, House a changé les choses en profondeur. En 14 matchs depuis le 18 janvier, House a une moyenne de 11,6 points (38,6% des tirs à 3 points), 5,9 rebonds et 1,8 interceptions en 32,1 minutes. Après avoir marqué deux fois une seule fois lors de ses neuf derniers matchs, il l’a maintenant fait pour les Rockets dans 10 de ses 14 derniers matchs.

Bien que House n’ait jamais été officiellement remis à son poste de départ, les blessures de Clint Capela (avant son métier) et plus récemment Eric Gordon – ainsi que les absences de Russell Westbrook pendant la moitié d’une suite – ont conduit House à commencer huit de ces 14 matchs.

Pour la saison 2019-20 dans son ensemble, les Rockets (34-20) sont 26-11 (0,703) lorsque House démarre et 8-9 (0,471) quand il ne démarre pas. Ce clip de 0,703 serait bon pour environ 58 victoires sur une saison complète.

On ne sait pas quel est le plan à long terme de l’entraîneur-chef Mike D’Antoni pour la formation de départ, bien que Westbrook et James Harden en zone arrière et l’as défensif P.J. Tucker au centre soient des rencontres. De là, il y a trois options réalistes pour les deux spots avant – le nouveau venu de 6 pieds 7 pouces Robert Covington, le Gordon de 6 pieds 3 pouces et la maison de 6 pieds 6 pouces.

Lorsque House a été retiré de la formation de départ à la mi-janvier, c’est d’abord Ben McLemore, plutôt que Gordon, qui a pris sa place. À l’époque, une partie de la justification déclarée de D’Antoni était que la maison défensivement polyvalente aide à sauvegarder Tucker lors de l’attaque, l’équipe espérant limiter les minutes de Tucker à environ 30 par match.

Plus tard dans le mois, Gordon a pris le relais pour McLemore. Mais comme ils sont tous les deux des gardes de 6 pieds 3 pouces connus pour leur tir, cela n’a pas modifié le style de jeu ou les rotations de l’équipe.

Cependant, lorsque les Rockets commenceront à jouer après la pause des étoiles, leur rotation sera nettement différente de celle de la décision initiale de retirer House de la formation de départ en janvier. Pour commencer, Tucker joue maintenant au centre, plutôt que vers l’avant.

Les Rockets ont également des options de sauvegarde supplémentaires en première ligne. Après avoir joué seulement deux fois en 10 matchs du 23 décembre au 15 janvier, le vétéran Thabo Sefolosha a récemment créé un rôle de rotation en tant que centre de sauvegarde. Le Sefolosha de 6 pieds 6 pouces a joué dans les 10 matchs les plus récents de Houston, et avec des minutes à deux chiffres dans huit d’entre eux.

En outre, le nouveau venu de 6 pieds 9 pouces, Bruno Caboclo, pourrait être une option, tout comme n’importe qui que les Rockets pourraient hypothétiquement signer sur le marché de rachat ou à l’étranger. Pour le moment, l’équipe dispose de deux places ouvertes.

Ce sont toutes des raisons potentielles pour lesquelles la disponibilité de House sur le banc en remplacement de Tucker pourrait ne pas être aussi nécessaire maintenant qu’elle le semblait il y a plusieurs semaines.

Il est également possible que les Rockets voient la taille limitée de quelqu’un comme Gordon ou McLemore à petit avant comme plus problématique maintenant que leur centre de départ est le Tucker de 6 pieds 5 pouces, plutôt que le Capela de 6 pieds 10 pouces. Si tel est le cas, gagner en hauteur, en athlétisme et en longueur défensive en retournant à House pourrait être une considération.

On ne sait pas encore quel sera le verdict de D’Antoni, et nous ne le saurons pas avant un certain temps, puisque les Rockets ne joueront plus avant le jeudi 20 février à Golden State. Et il est certainement possible, sinon peu probable, que D’Antoni puisse expérimenter différentes combinaisons au cours des deux derniers mois de la saison régulière pour voir ce qui convient le mieux à sa nouvelle composition.

Mais sur le papier, la récente poussée de House donne aux Rockets encore plus à considérer alors qu’ils essaient de trouver leur rotation idéale pour les éliminatoires de la NBA 2020.

