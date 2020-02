Darius Bazley absent 4-6 semaines avec une ecchymose au genou droit

Le Thunder d’Oklahoma City en pleine santé a duré sept jours.

Selon Maddie Lee de The Oklahoman, la recrue Darius Bazley manquera de quatre à six semaines avec une contusion osseuse au genou droit.

Bazley a subi la blessure dans la dernière minute du premier quart dans la défaite 112-111 d’Oklahoma City contre les Celtics dimanche après-midi.

Après une passe de Terrance Ferguson, Bazley conduisait vers le panier lorsqu’il a dépassé Enes Kanter et Grant Williams. Il a immédiatement relevé son genou droit et il a tiré avec sa main gauche (et a marqué) mais boitait alors que les deux équipes redescendaient sur le court.

Il est parti immédiatement et n’est pas revenu.

Comme l’a noté le Rookie Wire, la blessure de Bazley est un coup dur pour le Thunder qui a été mince en première zone cette saison.

Bazley avait joué dans les 53 matchs pour Oklahoma City cette saison, en moyenne 4,5 points et 3,7 rebonds en 17,2 minutes par match.

Actuellement, les Thunder sont en sixième position au classement de la Conférence Ouest. Le retour de Bazley coïncidera probablement avec le moment où OKC cherchera à faire sa dernière poussée en séries éliminatoires.

Oklahoma City est de retour en action mardi lorsqu’ils accueillent les San Antonio Spurs.

