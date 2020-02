Darius Bazley fait des “progrès significatifs” suite à une ecchymose

Les choses vont mieux pour Darius Bazley.

L’attaquant recrue du Thunder continue de travailler à cause d’une ecchymose osseuse au genou droit qu’il a subi lors d’une défaite contre les Celtics le 9 février.

Le personnel médical l’a initialement exclu de quatre à six semaines avant d’être réévalué, et bien que Billy Donovan ait déclaré aux journalistes avant le match de jeudi contre les Kings de Sacramento que Bazley avait fait des “progrès importants”, selon Erik Horne de The Athletic, Donovan a déclaré que pour l’instant, Oklahoma City ne prévoyait pas de s’écarter du plan d’origine.

Par Horne, Donovan a cependant ajouté que “tout ce qu’ils lui ont fait subir (Bazley), il y a très bien répondu”.

La blessure de Bazley s’est produite à la fin du premier trimestre de la défaite d’Oklahoma City contre les Celtics lors d’une remontée vers le panier. Bazley a tenté de franchir l’Euro devant Enes Kanter et Grant Williams, atterrissant maladroitement en plantant sa jambe droite.

Avant de se blesser au genou, Bazley était apparu lors des 53 matchs avec le Thunder et a une moyenne de 4,5 points et 3,7 rebonds lors de sa première année dans la ligue.

Une chose que Bazley pourrait avoir un peu plus de temps pour réhabiliter son genou est d’organiser sa collection de chaussures.

La recrue, qui a fait un stage à New Balance l’année dernière au lieu de jouer collégialement, a montré ses coups de pied sur son Instagram jeudi après-midi avec la légende “J’aime New Balance” avec un emoji coeur et chaussures.

