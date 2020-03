Darius Slay portera le numéro 24 avec les Eagles pour honorer Kobe Bryant

Alors que la NBA prend une pause prolongée de sa saison 2019-2020 en raison du coronavirus, la période d’agence libre de la NFL a eu juste assez de drame pour satisfaire les amateurs de sport.

Et dans un mouvement qui aurait certainement rendu Kobe Bryant heureux, son équipe préférée de la NFL – les Eagles de Philadelphie – a fait un gros échange pour Darius Slay en échange d’un choix de troisième et cinquième ronde.

Slay offre aux Eagles son coin le plus talentueux au cours des saisons, meilleur que tout ce qu’ils avaient lors de leur victoire au Super Bowl en 2018. En plus de cela, l’athlète préféré de Slay de tous les temps est le regretté Bryant. Il est certainement reconnaissant d’avoir la chance de quitter les Lions de Detroit et de jouer pour la franchise que Bryant a ancrée toute sa vie.

Non seulement cela, Slay utilise le mouvement comme une chance d’honorer Bryant car il changera son numéro de maillot de 23 à 24 quand il se préparera pour les Eagles, selon John Clark de NBCS Philadelphia:

Eagles CB Darius Slay dit qu’il portera 24 avec Eagles pour honorer Kobe Bryant. Il est ravi de rejoindre Eagles sachant que c’était l’équipe préférée de Kobe

“Je passe en mode Kobe. Black Mamba. Repose en paix au 🐐 Un de mes joueurs préférés. Je vais bien paraître en 24 ”

🎥 @ _bigplayslay23 pic.twitter.com/d6Pmi14WUI

– John Clark (@JClarkNBCS) 22 mars 2020

Avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, cela témoigne de l’impact que Bryant a eu sur le monde qu’il reste une partie de la conversation. Slay espère rendre Bryant fier de reprendre le vert minuit des Eagles pour la saison 2020 de la NFL et pour de nombreuses saisons à venir.

Bryant est décédé tragiquement le 26 janvier avec sa fille Gianna Bryant et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère.