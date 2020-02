Darren Collison ’50 -50 ‘à la sortie de sa retraite pendant la saison 2019-20 NBA

Les Lakers de Los Angeles étaient liés à une multitude de scénarios, mais ont finalement résisté à la date limite officielle de négociation de la NBA à 12 heures. PT le 6 février.

C’était la première fois depuis la saison 2015-16 de la NBA que les Lakers n’avaient pas réussi à faire un échange à la date limite.

Au cours des derniers jours et dans les dernières heures avant la date limite du commerce, les Lakers auraient été impliqués dans des discussions avec les Grizzlies de Memphis pour Andre Iguodala et les Knicks de New York pour Marcus Morris.

Alors que les Grizzlies et Miami Heat atteignaient la fin de leurs négociations, les Lakers auraient exploré toutes les voies possibles pour échanger contre Iguodala. Bien qu’ils n’aient pas agi, des changements pourraient survenir via le marché du rachat.

Une autre option perçue pour les Lakers – et L.A. Clippers – est Darren Collison qui pourrait sortir de sa retraite. Tout indique que Collison arrivera à une décision peu de temps après le All-Star Weekend à Chicago et, plus récemment, les Lakers ont été identifiés comme les favoris.

Cependant, lors de l’apparition de Matt Barnes sur “The Jump” d’ESPN, il a déclaré que Collison a relayé qu’il n’avait même pas encore décidé s’il sortirait de la retraite:

Selon Matt Barnes sur The Jump tout à l’heure, Darren Collison lui a envoyé un texto disant qu’il était “50-50” pour savoir s’il reviendrait ou non.

– Matthew Moreno (@ MMoreno1015) 6 février 2020

Collison est devenu agent libre après la saison dernière et, malgré les prévisions de contrat de 10 millions de dollars par saison, il a choisi de prendre sa retraite à 32 ans.

Bien qu’il puisse y avoir des points d’interrogation avec Collison étant donné qu’il n’a été limité qu’à des entraînements et non à des actions en direct de la NBA, il représente en théorie le porteur de ballon secondaire et le meneur de jeu nécessaires. C’est un besoin qui a été créé en raison de l’incohérence de Rajon Rondo.

Pendant ce temps, alors que les Lakers attendent une décision de Collison, ils organiseraient un entraînement pour JR Smith. Signer l’un ou l’autre des deux obligerait Los Angeles à éliminer un joueur.