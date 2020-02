Darren Collison assiste au match des Lakers-Rockets après la date limite de négociation de la NBA 2019-2020

Les Lakers de Los Angeles ont subi une défaite frustrante face aux Houston Rockets à petit ballon lors du premier match après s’être maintenus à la date limite des échanges NBA 2019-2020.

Cependant, l’une des grandes histoires du jeu est sortie du terrain avec Darren Collison assis à côté du terrain avec la propriétaire des Lakers, Jeanie Buss, dans l’action.

Alors que normalement un meneur de jeu à la retraite ne serait pas un gros problème lors d’un match des Lakers, Collison envisagerait de faire un retour en NBA et les Lakers pourraient être en tête de sa liste s’il choisit de le faire. Si les Lakers débarquent Collison, ils seront en mesure de résoudre l’un de leurs plus gros problèmes – à savoir l’absence d’un gardien de point décent – tout en ajoutant un joueur pour pas cher qui aurait pu remporter un contrat de 10 millions de dollars par saison en 2019 NBA agence gratuite.

Interrogé sur le sens de sa présence, Collison a essayé de ne rien révéler, selon Dave McMenamin d’ESPN:

“Juste regarder le match, ce n’est pas rien”, a déclaré Collison à ESPN. “J’ai les meilleurs sièges de la maison.”

Cependant, il semble assez clair que la présentation de Collison signifiait plus que simplement vouloir regarder un match des Lakers, car Buss et le front office auraient recruté Collison. Malgré cela, Collison veut toujours s’entretenir avec sa famille et son agent avant de prendre toute décision finale:

Une source a déclaré à Ramona Shelburne d’ESPN que les Lakers «recrutaient» et que Collison prévoyait de discuter au cours de la semaine prochaine avec sa famille et son agent de son retour en NBA.

Selon la plupart des rapports, Collison attend après le week-end des étoiles NBA 2020 pour faire son choix, mais que cela reviendra finalement aux Lakers et aux Los Angeles Clippers. C’est s’il décide de revenir, ce qui est toujours une chance 50/50 selon Matt Barnes.

Collison serait sans aucun doute une aide massive pour les Lakers et cela était évident dans la défaite alors qu’ils luttaient pour initier une infraction avec LeBron James hors du terrain.