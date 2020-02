Darren Collison décidera entre les Lakers et les Clippers après un week-end all-star

Alors que les Los Angeles Lakers et Los Angeles Clippers découvrent les mouvements qu’ils veulent faire avant et après la date limite de négociation de la NBA 2019-2020, il semble presque sûr que l’un d’entre eux pourra atterrir Darren Collison.

Collison, qui est devenu agent libre lors de l’intersaison NBA 2019, a choisi de prendre sa retraite au lieu de signer avec une équipe malgré le fait qu’il aurait pu obtenir des offres allant jusqu’à 10 millions de dollars par saison.

Cependant, après quelques mois de retraite, il a été révélé que Collison cherchait peut-être à revenir en NBA et que son choix serait entre les Lakers et les Clippers. Cela a probablement provoqué un changement de plan pour les Lakers qui cherchaient déjà des options de garde de point de secours.

Selon Sean Deveney de Heavy.com, Collison prendrait sa décision entre les deux équipes de Los Angeles après le week-end des étoiles NBA 2020:

Cette semaine, une source a déclaré à Heavy.com que Collison va peser ses options après la pause des étoiles et prendre alors une décision sur un retour. Il est resté en forme de jeu prêt pour la NBA et pourrait revenir rapidement sur le terrain une fois qu’il aura signé.

Collison est également réticent à quitter le sud de la Californie, ce qui rend d’autant plus probable qu’il se retrouvera avec les Lakers ou les Clippers:

Collison, originaire du sud de la Californie qui est allé à l’UCLA, ne veut pas quitter la région. Il préférerait signer avec les Lakers ou les Clippers – et les deux équipes ont besoin d’un meneur de jeu supplémentaire.

Cette décision est probablement celle qu’un certain nombre de candidats au rachat prendront d’ici la fin de la saison, car les Lakers et les Clippers sont les deux premières destinations à ce stade. Ce sont tous deux des prétendants au championnat stationnés à Los Angeles qui ont chacun des trous sur la liste qui doivent être remplis.

Si Collison décide avant que le marché de rachat ne soit défini, sa décision pourrait être un ton pour les joueurs qui souhaitent choisir entre les deux équipes après lui.

Les Lakers et les Clippers ont tous deux besoin d’un deuxième maître-ballon et d’un meneur de jeu, donc ce sera à Collison où il sent que ses chances de championnat sont les meilleures.